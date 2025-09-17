Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ στο Αιγάλεω με τον Πιερό (vid)

Στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο ματς η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στο Αιγάλεω, για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στο 23′ συγκεκριμένα ο Γκρούγιτς έκανε κάθετη στον Πενράις, εκείνος γύρισε ωραία στη μικρή περιοχή όπου ο Πιερό έκανε το 1-0 σε κενό τέρμα.

Δείτε το γκολ: