Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ στο Αιγάλεω με τον Πιερό (vid)
Γύρισμα του Πενράις, γκολ του Πιερό και 1-0 η ΑΕΚ στο Αιγάλεω, για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.
Στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο ματς η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στο Αιγάλεω, για την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Στο 23′ συγκεκριμένα ο Γκρούγιτς έκανε κάθετη στον Πενράις, εκείνος γύρισε ωραία στη μικρή περιοχή όπου ο Πιερό έκανε το 1-0 σε κενό τέρμα.
Δείτε το γκολ:
