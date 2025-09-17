Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Στη «μάχη» ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Όλο το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase
Το κύριο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson διεξάγεται σήμερα με οκτώ αναμετρήσεις και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη «μάχη».
Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson κάνει πρεμιέρα αυτή τη βδομάδα με την πρώτη αγωνιστική της League Phase και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» και θέλουν το τρίποντο σε δύσκολες δοκιμασίες.
Συγκεκριμένα, σήμερα στις 15:00 ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Άρη, σε μια δυνατή συνάντηση, ενώ η Κηφισιά κοντράρεται με τον Αστέρα Aktor. Στις 16:00 το Αιγάλεω φιλοξενεί την ΑΕΚ στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης», ενώ η Μαρκό αντιμετωπίζει στην Καρδίτσα την ΑΕΛ. Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο «Γεντί Κουλέ» την Καβάλα, ενώ ο Ατρόμητος φιλοξενεί την Ελλάς Σύρου.
Στις 17:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός, με υπηρεσιακό τεχνικό τον Κοροπούλη, κοντράρεται στη Λεωφόρο με την Athens Kallithea.
Αξίζει να σημειωθεί πως η League Phase του θεσμού ξεκίνησε με το 1-3 του Βόλου στην Ηλιούπολη και σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται το πρόγραμμα με οκτώ αναμετρήσεις.
Όσον αφορά τον Ολυμπιακό δεν θα αγωνιστεί αυτή τη βδομάδα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχει και τη μεγάλη μάχη με την Πάφο στο Καραϊσκάκη για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:
Τρίτη 16/9
Ηλιούπολη-Βόλος 1-3
Τετάρτη 17/9
15:00 Παναιτωλικός-Άρης CosmoteSport 1
15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor
16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ CosmoteSport 2
16:00 Μαρκό-ΑΕΛ
16:00 ΟΦΗ-Καβάλα
16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου
17:30 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ CosmoteSport 4
17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea CosmoteSport 3
