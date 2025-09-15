Με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, από το πρωί της Δευτέρας η ΠΑΕ διέκοψε τη συνεργασία με τον Ρουί Βιτόρια. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού είναι ξανά κενός μετά από 319 ημέρες, όμως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις πιέζουν για την άμεση κάλυψη του. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη και το ματς μες την Athens Καλλιθέα στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο Τριφύλλι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα αναλάμβανε τον ρόλο του υπηρεσιακού για ένα-δύο αγώνες, προκειμένου να δώσει το περιθώριο στη διοίκηση να ψάξει με μεγαλύτερη άνεση για τον επόμενο προπονητή. Οπότε, πριν από τη μόνιμη λύση, τα στελέχη του συλλόγου αναζητούν την προσωρινή!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μεταξύ των ανθρώπων του Παναθηναϊκού έχει συζητηθεί το όνομα του Χρήστου Κόντη. Ο πρώην συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωρίζει ακόμα αρκετούς παίκτες από το ρόστερ και είχε ανταποκριθεί με επιτυχία σε παρόμοια αποστολή τον Μάιο του 2024, όταν κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον Άρη.

O Κόντης δεν εργάζεται από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, όταν και έφυγε από τη σαουδαραβική Αλ Χάγια. Πάντως, είναι άγνωστη η στάση που θα τηρήσει ο παλαίμαχος αμυντικός στο ενδεχόμενο να δουλέψει ξανά λίγο, εκτός και αν συμφωνήσει με την προοπτική να συνεχίσει στο πλευρό του επόμενου προπονητή.

Η υποψηφιότητα του Μότα και ο Νούνο

Ο απώτερος σκοπός του Αλαφούζου είναι ο νέος προπονητής να πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο κυριακάτικο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πληροφορίες αναφέρουν ότι συνεργάτες του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ έχουν προχωρήσει ήδη σε προκαταρκτικές επαφές με υποψήφιους, για να είναι προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο.

Από την Ιταλία υποστηρίζουν πως άνθρωπος του Τριφυλλιού επικοινώνησε με τον Τιάγκο Μότα, για να διερευνήσει τις προθέσεις του. Ο Βραζιλιάνος είχε προταθεί και παλιότερα στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αλλά τότε ήταν αρνητικός να δουλέψει στην Ελλάδα. Όμως, ο Μότα από τον Ιανουάριο και την αποχώρηση του από τη Γιουβέντους παραμένει ελεύθερος.

Το ιδανικό προφίλ για τους «πράσινους» έχει ο πρώην τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Νούνο Εσπίριτο, που επιπλέον πέρασε από την Αθήνα πριν μία δεκαετία ως βοηθός του Ζεσουάλδο Φερέιρα. Ωστόσο, ο Νούνο έχει σε προτεραιότητα να συνεχίσει στην Premier League και η Γουέστ Χαμ ήδη τον έχει προσεγγίσει.

Περαιτέρω, από τα «ελληνικά» ονόματα που εμφανίζονται κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός ψάχνει προπονητή, δεν φαίνονται να παίζουν σε αυτό το τάιμινγκ. Δώνης, Ουζουνίδης, Αναστασίου, Πογέτ και Φαν Σιπ προτείνονται σε κάθε ευκαιρία, αλλά ο Αλαφούζος αναζητά μία δυνατή επιλογή.

Συνεχίζει προς ώρας ο Παπαδημητρίου, με Κοροπούλη η προπόνηση

Σε ότι αφορά τον Γιάννη Παπαδημητρίου που αμφισβητείται έντονα από τον κόσμο και δέχτηκε σφοδρή επίθεση από τη Θύρα 13, δεν προκύπτει ότι κινδυνεύσει άμεσα η θέση του. Απεναντίς, μανατζερικοί κύκλοι τονίζουν ότι ο Παπαδημητρίου εμπλέκεται στις διεργασίες για τον αντικαταστάτη του Ρουί Βιτόρια…

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρουί Βιτόρια αφού συναντήθηκε με τον επιχειρησιακό διευθυντή Σπύρο Βλάχο και ενημερώθηκε για το «διαζύγιο», μαζί με τους συνεργάτες του μάζεψαν τα πράγματα τους και αποχώρησαν. Οι Πορτογάλοι δεν εμφανίστηκαν ούτε στην απογευματινή προπόνηση, για να αποχαιρετήσουν τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάζονταν μέχρι πρότινος.

Στο μεταξύ, την προπόνηση της Δευτέρας την προπόνηση πραγματοποίησαν ο προπονητής της Κ19, Δημήτρης Κοροπούλης, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Σταύρο Αμανατίδη, καθώς και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης της ακαδημίας του Τριφυλλιού, Βασίλη Αλεξίου.