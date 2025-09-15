Ρούμπεν Πέρεθ και Χουάνκαρ. Δύο ποδοσφαιριστές με κοινές συνιστάμενες πως είναι συμπατριώτες και αγωνίστηκαν την ίδια περίοδο στον Παναθηναϊκό. Ίσως στη μοναδική στην εποχή του Γιάννη Αλαφούζου, που επικράτησε ποδοσφαιρική λογική και ο Σύλλογος ήταν ανταγωνιστικός στον πρωταθλητισμό.

Αμφότεροι έχουν αποχωρήσει από το «Γεώργιος Καλαφάτης», όμως βλέποντας την κρίση που έχει ξεσπάσει υπέδειξαν τον βασικό υπαίτιο. Ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Χουάνκαρ μάλλον συμφωνούν στο πρόσωπο, αλλά απέφυγαν να τον κατονομάσουν.

Ο Ρούμπεν έπαιξε εναντίον του Παναθηναϊκού στη νίκη της Κηφισιάς με 3-2 και μετά τη λήξη, «φωτογράφησε» τον άνθρωπο που θεωρεί υπεύθυνο για τις παλινωδίες στο «πράσινο» στρατόπεδο.

«Έχω παίξει τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Τον τελευταίο χρόνο μπορεί να μην έπαιξα, όμως ήμουν μέλος μιας μεγάλης πράσινης οικογένειας. Δεν φταίνε οι ποδοσφαιριστές για όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον πρόεδρο, τον κύριο Αλαφούζο. Φταίει ένα άτομο μέσα στην ομάδα. Όσο υπάρχει αυτό το ένα άτομο στον Παναθηναϊκό δεν θα πετύχει τίποτα μεγάλο» επισήμανε ο Ισπανός αμυντικός χαφ.

Ο Χουάνκαρ επέλεξε άλλο μέσο για να εκφραστεί: σχολίασε στην ανάρτηση της ΠΑΕ στο Instagram με την οποία γνωστοποιήθηκε η διακοπή της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια.

«Ένας ο ένοχος που κατέστρεψε όλα όσα είχαμε χτίσει, απλώς για να κερδίσει λεφτά. Μεγάλη αγάπη για την πράσινη οικογένεια μου» ήταν τα γραφόμενα του βετεράνου αριστερού μπακ, με πολλούς φίλους του Τριφυλλιού να συμφωνούν με το συμπέρασμα και να τον αποθεώνουν.

Ποιον εννοούν οι δύο Ισπανοί; Μάλλον τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Ρούμπεν έχει σοβαρά παράπονα από τον Παπαδημητρίου για τη μεταχείριση του στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του. Ενώ και ο Χουάνκαρ θεωρεί πως δεν έτυχε της καλύτερης συμπεριφοράς από το διοικητικό στέλεχος του Τριφυλλιού…