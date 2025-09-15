Σε κάθε χωρισμό, επαγγελματικό ή προσωπικό, υπάρχουν πάντα δύο πλευρές… Αυτό ισχύει στο «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια. Όπως διαβάσατε στο in, ο Γιάννης Αλαφούζος πιστεύει ότι ο Πορτογάλος προπονητής δεν πρόκειται να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό γκρουπ που θα διεκδικήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα και επί της ουσίας, αποφάσισε την αποπομπή.

Προφανώς, η πλευρά του Ρουί Βιτόρια έχει διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης και χρεώνει στη διοίκηση του club μία σειρά εσφαλμένων χειρισμών.

Η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» επικαλούμενη πρόσωπα στον περίγυρο του Ρουί Βιτόρια, τονίζει πως για την εικόνα του Παναθηναϊκού ευθύνεται η αποδυνάμωση του ρόστερ. Το Τριφύλλι έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, όπως συμφωνήθηκε τον περασμένο Μάιο ανάμεσα στους Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Βιτόρια.

Ωστόσο, σύμφωνα με το περιβάλλον του Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός πούλησε τους δύο πιο ποιοτικούς Έλληνες παίκτες του, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιαννίδη και τους αντικατέστησε με παίκτες που υπολείπονται σε ποιότητα. Κάτι που σημαίνει πως ο 55χρονος προπονητής δεν πιστεύει στην αξία των Καλάμπρια, Ντέσερς και μάλλον και του Ταμπόρδα.

Το δημοσίευμα της «Α Bola» αναφέρει ότι αυτός ο οποίος ενημέρωσε τον Ρουί Βιτόρια για τις αποφάσεις του Αλαφούζου, ήταν ο επιχειρησιακός διευθυντής της ΠΑΕ, Σπύρος Βλάχος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συναινετικό κλίμα και ο Πορτογάλος και το επιτελείο του φεύγουν με συμβιβασμό από την Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in, προς το παρόν δεν φαίνεται να κινδυνεύει η θέση του Γιάννη Παπαδημητρίου, αφού έχει κιόλας αρχίσει την προεργασία για τον επόμενο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με υπηρεσιακό τεχνικό στο ματς του Κυπέλλου με την Καλλιθέα την Τετάρτη και την Κυριακή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα έχει νέο κόουτς στον πάγκο.