Παναθηναϊκός: Τι υποστηρίζει η πλευρά Βιτόρια για το «διαζύγιο»
Ο Ρουί Βιτόρια δίνει τη δική του εκδοχή για την αποπομπή του από τον Παναθηναϊκό. Με υπηρεσιακό το Τριφύλλι στο Κύπελλο και με νέο προπονητή στο ντέρμπι.
Σε κάθε χωρισμό, επαγγελματικό ή προσωπικό, υπάρχουν πάντα δύο πλευρές… Αυτό ισχύει στο «διαζύγιο» του Παναθηναϊκού με τον Ρουί Βιτόρια. Όπως διαβάσατε στο in, ο Γιάννης Αλαφούζος πιστεύει ότι ο Πορτογάλος προπονητής δεν πρόκειται να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό γκρουπ που θα διεκδικήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα και επί της ουσίας, αποφάσισε την αποπομπή.
Προφανώς, η πλευρά του Ρουί Βιτόρια έχει διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης και χρεώνει στη διοίκηση του club μία σειρά εσφαλμένων χειρισμών.
Η πορτογαλική εφημερίδα «A Bola» επικαλούμενη πρόσωπα στον περίγυρο του Ρουί Βιτόρια, τονίζει πως για την εικόνα του Παναθηναϊκού ευθύνεται η αποδυνάμωση του ρόστερ. Το Τριφύλλι έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, όπως συμφωνήθηκε τον περασμένο Μάιο ανάμεσα στους Αλαφούζο, Παπαδημητρίου και Βιτόρια.
Ωστόσο, σύμφωνα με το περιβάλλον του Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός πούλησε τους δύο πιο ποιοτικούς Έλληνες παίκτες του, τον Ιωαννίδη και τον Βαγιαννίδη και τους αντικατέστησε με παίκτες που υπολείπονται σε ποιότητα. Κάτι που σημαίνει πως ο 55χρονος προπονητής δεν πιστεύει στην αξία των Καλάμπρια, Ντέσερς και μάλλον και του Ταμπόρδα.
Το δημοσίευμα της «Α Bola» αναφέρει ότι αυτός ο οποίος ενημέρωσε τον Ρουί Βιτόρια για τις αποφάσεις του Αλαφούζου, ήταν ο επιχειρησιακός διευθυντής της ΠΑΕ, Σπύρος Βλάχος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συναινετικό κλίμα και ο Πορτογάλος και το επιτελείο του φεύγουν με συμβιβασμό από την Αθήνα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του in, προς το παρόν δεν φαίνεται να κινδυνεύει η θέση του Γιάννη Παπαδημητρίου, αφού έχει κιόλας αρχίσει την προεργασία για τον επόμενο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με υπηρεσιακό τεχνικό στο ματς του Κυπέλλου με την Καλλιθέα την Τετάρτη και την Κυριακή στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα έχει νέο κόουτς στον πάγκο.
