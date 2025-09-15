Η ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά και πολύ περισσότερο η απόδοση του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου πυροδοτεί εξελίξεις… Το «In» έγραψε το βράδυ της Κυριακής ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ενοχληθεί πάρα πολύ με την έλλειψη προσπάθειας και τη νωθρότητα της ομάδας και τη χρεώνει σε όλους όσοι εργάζονται στην καθημερινότητα στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να αντικαταστήσει τον Ρουί Βιτόρια, εκτιμώντας ότι ο Πορτογάλος προπονητής αδυνατεί να αντιστρέψει την κατάσταση.

Ωστόσο, ο Βιτόρια δεν είναι ο μόνος που τίθεται στο κάδρο των ευθυνών. Υπό αμφισβήτηση τελεί ο τεχνικός διευθυντής, Γιάννης Παπαδημητρίου και ενδεχομένως, άλλα στελέχη στο ποδοσφαιρικό οργανόγραμμα του Τριφυλλιού. Για την ώρα ο Αλαφούζος φέρεται να μην έχει πάρει αποφάσεις για άλλα πρόσωπα, αλλά επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα.

Ειδικά για τον προπονητή τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Γιατί ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη υποδέχεται την Καλλιθέα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και στον πάγκο πρέπει να υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Οπότε, οι εξελίξεις αναμένονται ίσως και εντός της Δευτέρας.

Είναι προφανές ότι αν ο Παναθηναίκός προχωρήσει με υπηρεσιακό τεχνικό, αυτός θα συνεχίσει και την Κυριακή στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Θα ήταν μεγάλο ρίσκο για έναν νέο προπονητή να αρχίσει τη θητεία του με ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων.