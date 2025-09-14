Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Τι να γράψεις και τι να πρωτοσχολιάσεις για την ήττα του Παναθηναϊκού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο; Από που να το πιάσεις και που να τελειώσεις; Από τις αποφάσεις του Ρουί Βιτόρια στην τακτική; Τη διαχείριση του Πορτογάλου στη ροή του ματς; Τις αλλαγές του, την ανεξήγητη επιμονή του σε όσους δεν έχουν ανακτήσει τη φόρμα τους; Μάλλον ο Ρουί Βιτόρια με τη μαεστρική καθοδήγηση των ευρωπαϊκών προκριματικών, έχει παραχωρήσει το πόστο του σε έναν άλλο προπονητή, στον δίδυμο αδερφό του ο οποίος κοουτσάρει ανεξήγητα…

Την κακή απόδοση των ποδοσφαιριστών; Την άθλια νοοτροπία τους; Το ένα λάθος στην άμυνα μετά το άλλο; Παίκτες ακριβοπληρωμένοι στην πλειονότητα τους, οι οποίοι υστερούν απέναντι σε αντιπάλους χαμηλότερης αξίας και με μικρότερες αποδοχές.

Ο Τεττέη στην ηλικία των 25 ετών τρομοκράτησε τον Τουμπά και εκμεταλλεύτηκε κάθε ανόητη ενέργεια του Πάλμερ-Μπράουν. Όποιος δεν ήξερε ποιος είναι ο Τεττέη, θα σκεφτόταν πως έβλεπε τον Οσιμέν, ο οποίος τους έπαιρνε αμπάριζα όλους… Μία πλήρης αδυναμία των αμυντικών του Παναθηναϊκού να ανακόψουν τον επιθετικό της νεοφώτιστης Κηφισιάς.

Να σταθούμε στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Γιάννη Παπαδημητρίου; Το ρόστερ του Παναθηναϊκού άλλαζε εν μέσω των υποχρεώσεων στα προκριματικά και εκ του αποτελέσματος, έχει αποδυναμωθεί και στερείται πρωτοκλασάτων λύσεων. Με ευθύνη πρωτίστως του τεχνικού διευθυντή, συνειδητά δεν αποκτήθηκε άλλος παίκτης στην προθεσμία του Σεπτεμβρίου, για να ανεβάσει τον ανταγωνισμό και να προσφέρει επιλογές στον προπονητή.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ουναΐ, τον ποιοτικότερο μεσοεπιθετικό του πρωταθλήματος και τον αντικατέστησε με τον Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός βρίσκεται ένα 20ήμερο στην Αθήνα, όμως ο Ρουί Βιτόρια έκρινε ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει ούτε λίγο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Δεν ξέρω με σιγουριά γιατί, αλλά ίσως ο Πορτογάλος να πιστεύει ότι ο Αργεντινός χρειάζεται προσαρμογή ή δεν είναι έτοιμος. Όπως και να έχει, Ταμπόρδα δεν… έχουμε δει.

Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Μαξίμοβιτς που ήταν υπερπολύτιμος στο πλάνο του προπονητή και έκανε τη διαφορά στη μεσαία γραμμή και τον αναπλήρωσε με τον Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος δεν έχει την επιθυμητή αγωνιστική κατάσταση και μοιάζει να απέχει πολύ από τον πραγματικό εαυτό του. Σίγουρα δεν θα μεταμορφωθεί ξαφνικά σε μία εβδομάδα στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων.

Να πούμε για τον Ανάς Ζαρουρί; Μία συνεχόμενη απογοήτευση, ένας εξτρέμ που δεν λειτουργεί ούτε ως αξιόπιστη συμπληρωματική λύση. Ο Πάντοβιτς; Δεν μπορούμε να απαιτούμε πράγματα ακόμα. Ο Ντέσερς προπονήθηκε τρεις μέρες με την ομάδα και δεν πήρε ούτε μία πάσα… Όπως αναφέραμε προηγουμένως, από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις…

Κυρίως, όμως, ο υπαίτιος είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Αυτός έχει επιτρέψει να επικρατεί τέτοια νοοτροπία και κανείς να μην αισθάνεται υποχρεωμένος να πετύχει. Διότι στο Τριφύλλι, ότι και να συμβεί, την επόμενη μέρα δεν υπάρχει επίπτωση για κανέναν. Αυτός έχει επιλέξει τους ανθρώπους που υλοποιούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό, παρότι εδώ και δύο χρόνια δεν κάνουν σωστή και επαρκή δουλειά.

Ο Παναθηναϊκός έψαχνε παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε συγκεκριμένες θέσεις. Έκλεισε νωρίς κάποιον αξιόλογο ελεύθερο; Όχι. Πήρε ποδοσφαιριστές που παρέχουν εγγύηση ότι θα βοηθήσουν; Όχι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψωνίζει από μετρημένους μάνατζερ, έχει μικρή ατζέντη και ολοκλήρωσε τις μεταγραφές με τη… ψυχή στο στόμα.

Δυστυχώς, πρόκειται μία επαναλαμβανόμενη «λούπα» που παρότι τη βλέπουμε όλοι, ο αρμόδιος να τη σταματήσει απλώς την παρατηρεί ξανά και ξανά…

Υ.Γ.: Μπράβο στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, που κατάφερε να μετατρέψει σε φανατικό εχθρό την Κηφισιά. Μία ΠΑΕ που από τον ιδιοκτήτη της, τα περισσότερα στελέχη της, τον προπονητή της και αρκετούς παίκτες, έχουν έντονο το πράσινο χρώμα της. Μπράβο, στην κυριολεξία.

Γιατί από τις δηλώσεις του Πρίτσα, το χειρότερο είναι πως δεν πήρε απάντηση. Έστω ένα «όχι», μαζί με του σκεπτικό για την άρνηση. Αλλά και εδώ, η ευθύνη βαραίνει τον Αλαφούζο. Κανένας συνεργάτης του δεν λειτουργεί αυτοβούλως, άρα στο τέλος της ημέρας, τα λεγόμενα για Μπαλωμένου και Σουφλέρη, αντανακλούν στον εργοδότη τους…