Το «Σπύρος Λούης» απασχόλησε την επικαιρότητα στη διάρκεια της εβδομάδας, ως πιθανός τόπος διεξαγωγής των αναμετρήσεων Κηφισιά – Παναθηναϊκός και ΟΦΗ – ΠΑΟΚ. Στην πρώτη περίπτωση, η ομάδα των Βορείων Προαστίων αναζητά μόνιμη έδρα και θα επιμείνει για το Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ οι Κρητικοί έψαχναν προσωρινή λύση για το Παγκρήτιο Στάδιο δεν είναι ακόμα έτοιμο.

Ωστόσο, η διοίκηση του ΟΑΚΑ απάντησε αρνητικά σε αμφότερες τις ΠΑΕ, εξηγώντας ότι πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες. Η συντήρηση των Στεγάστρων του Καλατράβα δεν έχει αρχίσει ακόμα, όμως πραγματοποιείται ανακαίνιση στα επίσημα και στα δημοσιογραφικά θεωρία, διορθώσεις στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και βελτιώσεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Ωστόσο, το γεγονός πως το «Σπύρος Λούης» έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, προκαλεί ανησυχία στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Γιατί την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το ματς με τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οπότε, στο «πράσινο» στρατόπεδο προκύπτει η απορία εάν η εγκατάσταση θα παραδοθεί εγκαίρως για το παιχνίδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «In» από «πηγές» του Συγκροτήματος, οι εργασίες που εκτελούνται τώρα έχουν προγραμματιστεί εδώ και καιρό και θα ολοκληρωθούν σε προκαθορισμένη ημερομηνία προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ούτως ώστε το ΟΑΚΑ να είναι ανοιχτό για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Άλλωστε, η διοίκηση του Σταδίου δρομολόγησε για τον Σεπτέμβρη τον πρώτο κύκλο παρεμβάσεων στην κεντρική αρένα, διότι ήταν ενήμερη πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει παιχνίδια. Αντίστοιχα, η συντήρηση των Στεγάστρων που απαιτεί πιο βαριές εργασίες, θα υλοποιηθεί με γνώμωνα τις δραστηριότητες του Τριφυλλιού στην Ευρώπη.

Επίσης, σε ότι αφορά την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, από το ΟΑΚΑ αναφέρεται ότι ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Παναγιωτίδης, πήρε μέρος σε όλες τις συσκέψεις και έχει ενημερωθεί για τα χρονοδιαγράμματα των έργων.

Προφανώς, το ζητούμενο είναι όντως το «Σπύρος Λούης» να είναι διαθέσιμο στις 2 Οκτωβρίου. Στο Τριφύλλι έχουν… καεί στο πρόσφατο παρελθόν από το ΟΑΚΑ, όταν έκλεισε αναίτια τη σεζόν 2023-2024 και η ομάδα αναγκάστηκε άρον-άρον να γυρίσει στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. Οπότε, στον Παναθηναϊκό προετοιμάζονται για το σενάριο της παραμονής στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και περιμένουν τα νεότερα.