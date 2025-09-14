Από το απολύτως θετικό δείγμα στα προκριματικά του καλοκαιριού και την πρόκριση στη League Phase του Europa League, στην απόλυτη απογοήτευση και στην πενιχρή συγκομιδή του ενός βαθμούς σε δύο αγώνες στη Stoiximan Super League. Ο Παναθηναϊκός μεταμορφώθηκε σε λίγες μέρες και η ανεξήγητη μεταμόρφωση κορυφώθηκε στην ήττα με 3-2 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στο επίκεντρο της προσοχής έχει τεθεί ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει απογοητευτεί πάρα πολύ και ήταν έξαλλος μετά τη λήξη του ματς. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ είχε επισημάνει από την προετοιμασία ότι ο μεγάλος στόχος της σεζόν είναι ο Παναθηναϊκός να στεφθεί πρωταθλητής. Άρα, το αφεντικό του Τριφυλλιού περίμενε ότι όλοι θα έχουν αντιληφθεί την προτεραιότητα του club και θα συμπεριφέρονται αναλόγως.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν ορατό στα ματς του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό και την Κηφισιά… Αντιθέτως, στο «πράσινο» στρατόπεδο επικράτησε χαλαρότητα και επιπολαιότητα. Ένα κλίμα νωθρότητας, που έχει επηρεάσει μέχρι και τους νεοφερμένους, οι οποίοι βρίσκονται μικρό χρονικό διάστημα στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Η ισοπαλία και κυρίως η απόδοση εναντίον του Λεβαδειακού δεν προκάλεσε συνέπειες για τους παίκτες (σε καθαρά αθλητικό επίπεδο, όπως το πιο δυνατό πρόγραμμα, λιγότερα ρεπό, πιο αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις) και ο Ρουί Βιτόρια με τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος, διαχειρίστηκαν την καθημερινότητα σαν να μην συνέβη τίποτα. Μία διαχείριση που μάλλον έδωσε το σήμα στους «πράσινους» ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν χρειάζεται να νιώθουν πίεση για το αποτέλεσμα, για τον πρωταθλητισμό και την επίτευξη της νίκης.

Σε αυτό το τάιμινγκ, η απογοήτευση και η έντονη ενόχληση του Αλαφούζου είναι δεδομένη. Αν και προς ποια πρόσωπα θα διοχετευθεί, αυτό δεν είναι σαφές. Διότι ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ κατανοεί ότι δεν ευθύνεται μόνο ο Ρουί Βιτόρια για τις αποφάσεις του στην τακτική και στις αλλαγές, ούτε μόνο οι υπεύθυνοι του μεταγραφικού σχεδιασμού για τη συγκρότηση του ρόστερ (Παπαδημητρίου – Λιβαθηνός).

Υπάρχει ένα… μείγμα ευθυνών, το οποίο ο Αλαφούζος θα επεξεργαστεί με το στενό περιβάλλον του, για να πάρει αποφάσεις για το μέλλον. Ίσως περιμένοντας και την εικόνα του Παναθηναϊκού στους επερχόμενους αγώνες με την Καλλιθέα στο Κύπελλο και με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα.