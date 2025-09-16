Πρεμιέρα στη League Phase – Το πρόγραμμα και το νέο σύστημα διεξαγωγής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Η επίσημη έναρξη της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, γίνεται σήμερα (16:00) με το πρώτο ματς να διεξάγεται ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βόλο.

Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι με τη νέα μορφή του ελληνικού Κυπέλλου, που φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Συνολικά, η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις, αφού Ηρακλής και Ολυμπιακός θα κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση από τη 2η αγωνιστική.

Αναλυτικό πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη – Βόλος

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

15:00 Παναιτωλικός – Άρης

16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ

16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Οι βασικές καινοτομίες του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι 20 ομάδες χωρίστηκαν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων ομάδων και κάθε ομάδα θα αγωνιστεί με μία από κάθε γκρουπ, εκτός του δικού της. Έτσι, κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με το πρόγραμμα των γηπεδούχων να προκύπτει επίσης από την ηλεκτρονική κλήρωση.

Η τελική βαθμολογία θα περιλαμβάνει και τις 20 ομάδες, από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-12 θα συμμετάσχουν σε μονούς αγώνες μπαράζ για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες θέσεις των προημιτελικών:

5ος – 12ος (εντός έδρας ο 5ος)

6ος – 11ος (εντός έδρας ο 6ος)

7ος – 10ος (εντός έδρας ο 7ος)

8ος – 9ος (εντός έδρας ο 8ος)

Με αυτόν τον τρόπο, η τέταρτη θέση εξασφαλίζει την απευθείας συμμετοχή στα προημιτελικά, ενώ η 12η θέση δίνει το δικαίωμα συνέχισης στη διοργάνωση.

Προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικός

Οι προημιτελικοί θα περιλαμβάνουν τις τέσσερις ομάδες της κορυφής και τους τέσσερις νικητές των μπαράζ, με γηπεδούχο την ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη League Phase.

1ος προημιτελικός: 1ος – νικητής ζευγαριού 8ος/9ος

2ος προημιτελικός: 2ος – νικητής ζευγαριού 7ος/10ος

3ος προημιτελικός: 3ος – νικητής ζευγαριού 6ος/11ος

4ος προημιτελικός: 4ος – νικητής ζευγαριού 5ος/12ος

Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα διεξαχθούν χωρίς την εφαρμογή του κανόνα του εκτός έδρας γκολ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου, με γηπεδούχο τυπικά την ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.