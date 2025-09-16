sports betsson
Πρεμιέρα στη League Phase – Το πρόγραμμα και το νέο σύστημα διεξαγωγής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πρεμιέρα στη League Phase – Το πρόγραμμα και το νέο σύστημα διεξαγωγής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Η δράση με το νέο format στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson αρχίζει σήμερα με την Ηλιούπολη να υποδέχεται τον Βόλο.

Η επίσημη έναρξη της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, γίνεται σήμερα (16:00) με το πρώτο ματς να διεξάγεται ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βόλο.

Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι με τη νέα μορφή του ελληνικού Κυπέλλου, που φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Συνολικά, η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις, αφού Ηρακλής και Ολυμπιακός θα κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση από τη 2η αγωνιστική.

Αναλυτικό πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη – Βόλος

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

15:00 Παναιτωλικός – Άρης

16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ

16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Οι βασικές καινοτομίες του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι 20 ομάδες χωρίστηκαν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων ομάδων και κάθε ομάδα θα αγωνιστεί με μία από κάθε γκρουπ, εκτός του δικού της. Έτσι, κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με το πρόγραμμα των γηπεδούχων να προκύπτει επίσης από την ηλεκτρονική κλήρωση.

Η τελική βαθμολογία θα περιλαμβάνει και τις 20 ομάδες, από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-12 θα συμμετάσχουν σε μονούς αγώνες μπαράζ για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες θέσεις των προημιτελικών:

5ος – 12ος (εντός έδρας ο 5ος)

6ος – 11ος (εντός έδρας ο 6ος)

7ος – 10ος (εντός έδρας ο 7ος)

8ος – 9ος (εντός έδρας ο 8ος)

Με αυτόν τον τρόπο, η τέταρτη θέση εξασφαλίζει την απευθείας συμμετοχή στα προημιτελικά, ενώ η 12η θέση δίνει το δικαίωμα συνέχισης στη διοργάνωση.

Προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικός

Οι προημιτελικοί θα περιλαμβάνουν τις τέσσερις ομάδες της κορυφής και τους τέσσερις νικητές των μπαράζ, με γηπεδούχο την ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη League Phase.

1ος προημιτελικός: 1ος – νικητής ζευγαριού 8ος/9ος

2ος προημιτελικός: 2ος – νικητής ζευγαριού 7ος/10ος

3ος προημιτελικός: 3ος – νικητής ζευγαριού 6ος/11ος

4ος προημιτελικός: 4ος – νικητής ζευγαριού 5ος/12ος

Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα διεξαχθούν χωρίς την εφαρμογή του κανόνα του εκτός έδρας γκολ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου, με γηπεδούχο τυπικά την ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.

Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι του Μάντσεστερ
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σίτι απέλυσε εργαζόμενό της που φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Μετά το 3-0 επί της Γιουνάιτεντ, η Μάντσεστερ Σίτι προχώρησε στην απόλυση ενός μπάρμαν υπαλλήλου της, όταν διαπίστωσε πως φορούσε φανέλα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι στο Έτιχαντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;
Viral 16.09.25

Γιατί ξαφνικά κάποιοι βαφτίζουν τα Labubu τους;

Η τάση να «βαφτίζονται» οι κούκλες Labubu ξεκίνησε μετά από αναφορές ότι ένα ή περισσότερα σχέδια τους βασίστηκαν στον Παζούζου, έναν δαίμονα της μεσοποταμιακής μυθολογίας.

Σύνταξη
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Η πρώτη ανάρτηση μετά την επέμβαση
Παρασκήνιο 16.09.25

Η πρώτη ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη μετά την επέμβαση

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε επέμβαση για τοποθέτηση στεντ - Δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο. Χρειάζεται όμως να ζούμε με φροντίδα, λέει στην πρώτη του ανάρτηση μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύνταξη
Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι
An Unlikely Love Story 16.09.25

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας ερωτεύτηκε τον «ψυχοσεξουαλικό» σαμάνο με τις ευλογίες του πρίγκιπα Χάρι

Αυτή είναι μέλος της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Αυτός είναι ο θεραπευτής της Γκουίνεθ Πάλτροου. Τώρα, η ιστορία του συγκλονιστικού γάμου τους παρουσιάζεται σε ένα ρηχό πλην ευχάριστο ντοκιμαντέρ. «Τουλάχιστον, όμως, έχουν την ευλογία του πρίγκιπα Χάρι» γράφει η Hannah J Davies στον Guardian

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: Χειροπέδες σε 41χρονο που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του – Δεύτερη σύλληψη με ενεργοποίηση panic button
Στην Κρήτη 16.09.25

Συνελήφθη 41χρονος που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του - Δεύτερη σύλληψη έπειτα από ενεργοποίηση panic button

Δύο συλλήψεις σε αντίστοιχα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας πραγματοποίησε η Αστυνομία στην Κρήτη - Αλληλομηνύθηκε το ένα ζευγάρι με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη σύζυγος για απειλή

Σύνταξη
Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»
Ελλάδα 16.09.25

Στήριξη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στον εφέτη ανακριτή των Τεμπών – «Όλοι να μετράνε τα λόγια τους»

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάνει λόγο για «εύπεπτες ανακρίβειες» εις βάρος του εισαγγελέα εφετών για τα Τέμπη, «τις οποίες οι πολίτες αδυνατούν να διασταυρώσουν».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας – Στόχος η κατάληψή της
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 13:21

Οι IDF επιβεβαιώνουν την έναρξη χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Στόχος η κατάληψή της

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Γάζα - Νετανιάχου: Το Ισραήλ ξεκίνησε μια πανίσχυρη επιχείρηση - Τουλάχιστον 46 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά από επιθέσεις του Ισραήλ από το πρωί της Τρίτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
