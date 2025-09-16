Πρεμιέρα στη League Phase – Το πρόγραμμα και το νέο σύστημα διεξαγωγής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Η δράση με το νέο format στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson αρχίζει σήμερα με την Ηλιούπολη να υποδέχεται τον Βόλο.
- Νέα προσφυγή από την οικογένεια του Βασίλη Καλογήρου – Τι υποστηρίζουν
- Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
- «Αθήνα Χωρίς Αυτοκίνητο»: Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα ΙΧ ένα 24ωρο
- Εσωτερική έρευνα για το θάνατο της Μαρίσσας Λαιμού – Ανοιχτό το ενδεχόμενο ιατρικού λάθους
Η επίσημη έναρξη της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, γίνεται σήμερα (16:00) με το πρώτο ματς να διεξάγεται ανάμεσα σε Ηλιούπολη και Βόλο.
Πρόκειται για το πρώτο παιχνίδι με τη νέα μορφή του ελληνικού Κυπέλλου, που φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης.
Συνολικά, η 1η αγωνιστική περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις, αφού Ηρακλής και Ολυμπιακός θα κάνουν ντεμπούτο στη διοργάνωση από τη 2η αγωνιστική.
Αναλυτικό πρόγραμμα 1ης αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας:
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
16:00 Ηλιούπολη – Βόλος
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
15:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
15:00 Παναιτωλικός – Άρης
16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ
16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
16:00 Μαρκό – ΑΕΛ
16:00 ΟΦΗ – Καβάλα
17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Οι βασικές καινοτομίες του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Οι 20 ομάδες χωρίστηκαν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων ομάδων και κάθε ομάδα θα αγωνιστεί με μία από κάθε γκρουπ, εκτός του δικού της. Έτσι, κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά τέσσερα παιχνίδια, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με το πρόγραμμα των γηπεδούχων να προκύπτει επίσης από την ηλεκτρονική κλήρωση.
Η τελική βαθμολογία θα περιλαμβάνει και τις 20 ομάδες, από τις οποίες οι τέσσερις πρώτες προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5-12 θα συμμετάσχουν σε μονούς αγώνες μπαράζ για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες θέσεις των προημιτελικών:
5ος – 12ος (εντός έδρας ο 5ος)
6ος – 11ος (εντός έδρας ο 6ος)
7ος – 10ος (εντός έδρας ο 7ος)
8ος – 9ος (εντός έδρας ο 8ος)
Με αυτόν τον τρόπο, η τέταρτη θέση εξασφαλίζει την απευθείας συμμετοχή στα προημιτελικά, ενώ η 12η θέση δίνει το δικαίωμα συνέχισης στη διοργάνωση.
Προημιτελικοί, ημιτελικοί και τελικός
Οι προημιτελικοί θα περιλαμβάνουν τις τέσσερις ομάδες της κορυφής και τους τέσσερις νικητές των μπαράζ, με γηπεδούχο την ομάδα που τερμάτισε υψηλότερα στη League Phase.
1ος προημιτελικός: 1ος – νικητής ζευγαριού 8ος/9ος
2ος προημιτελικός: 2ος – νικητής ζευγαριού 7ος/10ος
3ος προημιτελικός: 3ος – νικητής ζευγαριού 6ος/11ος
4ος προημιτελικός: 4ος – νικητής ζευγαριού 5ος/12ος
Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα διεξαχθούν χωρίς την εφαρμογή του κανόνα του εκτός έδρας γκολ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου, με γηπεδούχο τυπικά την ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.
- Θα έρθει η ώρα που θα δούμε τον Καραλή να απειλεί τον Ντουπλάντις
- Ποιος είναι ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης που ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στην πάλη (pics, vids)
- A Bola: «Ο Ιωαννίδης τρελαίνεται να παίξει με τη Σπόρτινγκ στο Champions League»
- Ο Αταμάν και τα δάκρυά του στην υποδοχή της Τουρκίας (vid)
- Νέο συγκινητικό βίντεο του Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου»
- Ολυμπιακός: Συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια από την τεράστια απώλεια του Ντούσαν Ίβκοβιτς (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις