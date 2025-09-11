Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase – Μέρες και ώρες

Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων ξεκινά η δράση στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας , η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της χώρας μας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης.

Η σέντρα θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου με ένα παιχνίδι ενώ το… κυρίως πιάτο είναι στις 17 του μηνός με οκτώ αναμετρήσεις. Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερα παιχνίδι στη League Phase και στη συνέχεια θα έχουμε τα νοκ-άουτ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Κύπελλο Ελλάδας

Τρίτη 16/9

16:00 Ηλιούπολη – Βόλος ΝΠΣ

Τετάρτη 17/9

15:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR

15:00 Παναιτωλικός – Άρης

16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ

16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

Το σύστημα διεξαγωγής

Ως προς το σύστημα διεξαγωγής που είναι πλήρως ανανεωμένο και διεξάγεται με νέο φορμάτ, αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).