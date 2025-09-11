Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase – Μέρες και ώρες
Έγινε γνωστό από την ΕΠΟ το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος το οποίο ξεκινά στις 16/9.
- Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής
- Συνάντηση Κικίλια – Μπέργκαμ στα ναυπηγεία Ελευσίνας – «Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ θα συνεχιστεί»
- Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
- Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων ξεκινά η δράση στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας , η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της χώρας μας μέσα από το ανανεωμένο format της διοργάνωσης.
Η σέντρα θα γίνει στις 16 Σεπτεμβρίου με ένα παιχνίδι ενώ το… κυρίως πιάτο είναι στις 17 του μηνός με οκτώ αναμετρήσεις. Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερα παιχνίδι στη League Phase και στη συνέχεια θα έχουμε τα νοκ-άουτ.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο Κύπελλο Ελλάδας
Τρίτη 16/9
16:00 Ηλιούπολη – Βόλος ΝΠΣ
Τετάρτη 17/9
15:00 Κηφισιά – Αστέρας AKTOR
15:00 Παναιτωλικός – Άρης
16:00 Αιγάλεω – ΑΕΚ
16:00 Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου
16:00 Μαρκό – ΑΕΛ
16:00 ΟΦΗ – Καβάλα
17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Το σύστημα διεξαγωγής
Ως προς το σύστημα διεξαγωγής που είναι πλήρως ανανεωμένο και διεξάγεται με νέο φορμάτ, αντίστοιχο με αυτό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε ομάδα θα δώσει στη League Phase 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από κάθε ένα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.
Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).
- Η ΕΦΟΑ κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ
- Ανακοινώθηκε: Στο «Μετροπολιτάνο» θα γίνει ο τελικός του Champions League το 2027 (pic)
- Eurobasket 2025: Φαβορί η Ελλάδα σε ψηφοφορία της FIBA για την κατάκτηση του χρυσού! – Ψηφίστε
- Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
- Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase – Μέρες και ώρες
- Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις