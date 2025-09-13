Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες για το Κύπελλο
Ούτε ένας διεθνής δεν ορίστηκε στο Κύπελλο. Ο Ζαμπαλάς θα σφυρίξει Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, ο Κατοίκος Αιγάλεω-ΑΕΚ, ο Μόσχου Παναθηναϊκός-Καλλιθέα.
Ούτε ένας διεθνής δεν ορίστηκε σε ματς της πρώτης αγωνιστικής της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, καθώς την ίδια μέρα (17/9) που θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες έχουν προγραμματιστεί τα αγωνιστικά τεστ της FIFA. Ο Λανουά ανακοίνωσε τους ορισμούς πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων της Stoiximan SuperLeague, ενώ είχε περιθώριο αυτό να συμβεί τη Δευτέρα 15/9.
Οι τρεις από τους εννέα αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας θα γίνουν με VAR και είναι οι: Παναθηναϊκός-Athens Kallithea, Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός-Αρης. Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) θα σφυρίξει Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, ο Κατοίκος (φωτ., Αθηνών) Αιγάλεω-ΑΕΚ, ο Μόσχου (Λασιθίου) Παναθηναϊκός-Καλλιθέα. Μετά από δυο αγωνιστικές επιστρέφει ο Πολυχρόνης που ορίστηκε VAR. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ματς την 1η αγωνιστική της Lague Phase, καθώς υποδέχεται την Πάφο για το Champions League.
Αναλυτικά:
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ BETSSON 2025/26
LEAGUE PHASE, 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
16:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΒΟΛΟΣ
Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)
Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου),
Σπυρόπουλος (Ανατολικής Αττικής)
4ος: Μαχαίρας (Αθηνών)
Παρατηρητής: Νικολακόπουλος (Αθηνών)
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας),
Χριστοδούλου (Ημαθίας)
4ος: Μπουρουζίκας (Λάρισας)
VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)
AVAR: Μαχαίρας (Αθηνών)
Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)
15:00 ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR
Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)
Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων),
Στεφανής (Καρδίτσας)
4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Παρατηρητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)
16:00 ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΕΚ
Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)
Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών),
Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
Παρατηρητής: Τριτσώνης (Αθηνών)
16:00 ΜΑΡΚΟ-ΛΑΡΙΣΑ
Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)
Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας),
Κλεπετσάνης (Κορίνθου)
4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)
Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτ/νιας)
16:00 ΟΦΗ-ΚΑΒΑΛΑ
Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)
Βοηθοί: Κομισοπούλου (Χανίων),
Κορώνας (Πειραιά)
4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)
Παρατηρητής: Κουκουλάκης (Ηρακλείου)
16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου),
Διαμαντής (Ηπείρου)
4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)
Παρατηρητής: Κύρκος (Θεσπρωτίας)
17:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας),
Βαλιώτης (Λάρισας)
4ος: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)
VAR: Πουλικίδης (Δράμας)
AVAR: Μπεκιάρης (Κορίνθου)
Παρατηρητής: Θάνος (Ηπείρου)
17:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ0Σ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)
Βοηθοί: Ντάβελας (Μακεδονίας),
Οικονόμου (Αχαϊας)
4ος: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδος)
VAR: Πολυχρόνης (Πιερίας)
AVAR: Μπούτσικος (Μακεδονίας)
Παρατηρητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)
