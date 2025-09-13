Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες για το Κύπελλο

Ούτε ένας διεθνής δεν ορίστηκε σε ματς της πρώτης αγωνιστικής της League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, καθώς την ίδια μέρα (17/9) που θα γίνουν οι περισσότεροι αγώνες έχουν προγραμματιστεί τα αγωνιστικά τεστ της FIFA. Ο Λανουά ανακοίνωσε τους ορισμούς πριν από τη διεξαγωγή των αγώνων της Stoiximan SuperLeague, ενώ είχε περιθώριο αυτό να συμβεί τη Δευτέρα 15/9.

Οι τρεις από τους εννέα αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας θα γίνουν με VAR και είναι οι: Παναθηναϊκός-Athens Kallithea, Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ και Παναιτωλικός-Αρης. Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) θα σφυρίξει Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, ο Κατοίκος (φωτ., Αθηνών) Αιγάλεω-ΑΕΚ, ο Μόσχου (Λασιθίου) Παναθηναϊκός-Καλλιθέα. Μετά από δυο αγωνιστικές επιστρέφει ο Πολυχρόνης που ορίστηκε VAR. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ματς την 1η αγωνιστική της Lague Phase, καθώς υποδέχεται την Πάφο για το Champions League.

Αναλυτικά:

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ BETSSON 2025/26

LEAGUE PHASE, 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

16:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΒΟΛΟΣ

Διαιτητής: Ματσούκας (Εύβοιας)

Βοηθοί: Μάτσας (Ηρακλείου),

Σπυρόπουλος (Ανατολικής Αττικής)

4ος: Μαχαίρας (Αθηνών)

Παρατηρητής: Νικολακόπουλος (Αθηνών)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος (Ημαθίας),

Χριστοδούλου (Ημαθίας)

4ος: Μπουρουζίκας (Λάρισας)

VAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

AVAR: Μαχαίρας (Αθηνών)

Παρατηρητής: Δαγκλής (Χαλκιδικής)

15:00 ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Αρμακόλας (Κυκλάδων),

Στεφανής (Καρδίτσας)

4ος: Μπακογιάννης (Αθηνών)

Παρατηρητής: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

16:00 ΑΙΓΑΛΕΩ-ΑΕΚ

Διαιτητής: Κατοίκος (Αθηνών)

Βοηθοί: Τσολακίδης (Αθηνών),

Παγουρτζής (Πειραιά)

4ος: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

Παρατηρητής: Τριτσώνης (Αθηνών)

16:00 ΜΑΡΚΟ-ΛΑΡΙΣΑ

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Βοηθοί: Πάτρας (Μακεδονίας),

Κλεπετσάνης (Κορίνθου)

4ος: Ανδρικόπουλος (Κυκλάδων)

Παρατηρητής: Τεροβίτσας (Αιτ/νιας)

16:00 ΟΦΗ-ΚΑΒΑΛΑ

Διαιτητής: Τζήλος (Λάρισας)

Βοηθοί: Κομισοπούλου (Χανίων),

Κορώνας (Πειραιά)

4ος: Καλατζής (Θεσσαλίας)

Παρατηρητής: Κουκουλάκης (Ηρακλείου)

16:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

Διαιτητής: Κόκκινος (Χαλκιδικής)

Βοηθοί: Ψύλλος (Λέσβου),

Διαμαντής (Ηπείρου)

4ος: Ανδριανός (Αχαΐας)

Παρατηρητής: Κύρκος (Θεσπρωτίας)

17:30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

Βοηθοί: Μηνούδης (Πιερίας),

Βαλιώτης (Λάρισας)

4ος: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

VAR: Πουλικίδης (Δράμας)

AVAR: Μπεκιάρης (Κορίνθου)

Παρατηρητής: Θάνος (Ηπείρου)

17:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚ0Σ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαιτητής: Μόσχου (Λασιθίου)

Βοηθοί: Ντάβελας (Μακεδονίας),

Οικονόμου (Αχαϊας)

4ος: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδος)

VAR: Πολυχρόνης (Πιερίας)

AVAR: Μπούτσικος (Μακεδονίας)

Παρατηρητής: Καλογερόπουλος (Αθηνών)