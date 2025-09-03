Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ξένοι στο VAR»

Στην κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές σχετικά με τους διαιτητές στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Γκαγκάτσης ανέφερε ότι στα παιχνίδια θα υπάρχουν αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές, ενώ ξένοι θα βρίσκονται μόνο στο VAR. Με αυτό τον τρόπο, η ΕΠΟ δείχνει εμπιστοσύνη στους ρέφερι από την Ελλάδα, σε μία απόφαση που σκέφτονταν από την προηγούμενη σεζόν.

Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της ΕΠΟ πρόσθεσε ότι αν αυτή η αλλαγή είναι επιτυχημένη, αναμένεται από την επόμενη σεζόν να βρίσκονται αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές και στο χορτάρι αλλά και στο VAR.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης:

«Μετά από συνεννόηση με την ΚΕΔ, στόχος είναι τα παιχνίδια να τα διαιτητεύσουν Έλληνες διαιτητές στο χορτάρι και ξένοι στο VAR. Ήταν κάτι που σκεφτόμασταν και πέρσι, αλλά φέτος μετά από εισήγηση της ΚΕΔ, νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το προχωρήσουμε ώστε να δώσουμε και στους Έλληνες διαιτητές τη δυνατότητα να διαιτητεύσουν κάποια παιχνίδια μεταξύ μεγάλων ομάδων.

Σαφώς και θα υπάρχουν ξένοι στο VAR, τουλάχιστον όσον αφορά τη φετινή χρονιά και ελπίζουμε κι αυτό εδώ το στοίχημα να πετύχει, ώστε σιγά-σιγά να ξέρουμε ότι οι Έλληνες διαιτητές μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια παιχνίδια».