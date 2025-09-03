Αυτοί είναι οι αγώνες της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson – Οι αντίπαλοι του Big-4

Το νέο Κύπελλο Ελλάδας Betsson… ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, με την κλήρωση της League Phase της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» και μάλιστα για πρώτη φορά στην ιστορία, ηλεκτρονικά.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αλλά και οι υπόλοιπες 16 ομάδες, έμαθαν τους τέσσερις αντιπάλους τους στο δρόμο για τον μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Από τα ματς που προέκυψαν για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το Άρης – ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την 4η αγωνιστική.

Οι αντίπαλοι του «Big-4»

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην League Phase

Αστέρας AKTOR (εκτός) 23-25 Σεπτεμβρίου

Βόλος (εντός) 28-30 Οκτωβρίου

Ελλάς Σύρου (εκτός) 2-4 Δεκεμβρίου

Ηρακλής (εντός) 16-18 Δεκεμβρίου

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στην League Phase

Athens Kallithea (εντός) 16-18 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος (εκτός) 28-30 Οκτωβρίου

Κηφισιά (εντός) 2-4 Δεκεμβρίου

Καβάλα (εκτός) 16-18 Δεκεμβρίου

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στη League Phase

Λεβαδειακός (εκτός) 16-18 Σεπτεμβρίου

ΑΕΛ Novibet (εντός) 28-30 Οκτωβρίου

Άρης (εκτός) 2-4 Δεκεμβρίου

Μαρκό (εντός) 16-18 Δεκεμβρίου

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase

Αιγάλεω (εκτός) 16-18 Σεπτεμβρίου

Παναιτωλικός (εντός) 23-25 Σεπτεμβρίου

Ηλιούπολη (εκτός) 28-30 Οκτωβρίου

ΟΦΗ (εντός) 2-4 Δεκεμβρίου

Να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την 1η αγωνιστική λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπως και οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ τη 2η. Επίσης, την 5η αγωνιστική θα γίνουν μόνο τα ματς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά οι 5 αγωνιστικές της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

Το νέο σύστημα διεξαγωγής μέχρι και τον τελικό

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας, που θα κρίνει τον Κυπελλούχο Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ανεξάρτητα με τους φιναλίστ, στις 25 Απριλίου.