Η κλήρωση για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) και για πρώτη φορά στην ιστορία θα υπάρξει διεξαγωγή League Phase, αντίστοιχη με εκείνη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων (Champions League, Europa League, Conference League).

Η κλήρωση του νέου φορμάτ έγινε ηλεκτρονικά, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά επίσης, ενώ έβγαλε ζευγάρι Άρη – ΠΑΟΚ, που είναι και η σπουδαιότερη αναμέτρηση στη League Phase.

Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson για τη σεζόν 2025-26 κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, δύο εντός και δύο εκτός έδρας, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας και το σύνολο των αγώνων θα είναι 40.

Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Το νέο σύστημα διεξαγωγής μέχρι και τον τελικό

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας, που θα κρίνει τον Κυπελλούχο Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ανεξάρτητα με τους φιναλίστ, στις 25 Απριλίου.