Άρης: Με πολλές απουσίες στο Κύπελλο κόντρα στον Παναιτωλικό

Με σημαντικά προβλήματα απουσιών ταξιδεύει στην πόλη του νομού Αιτωλοακαρνανίας η αποστολή των κιτρινόμαυρων, ενόψει του αυριανού (17/9) αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά εφτά προβλήματα απουσιών αντιμετωπίζει ο Μανόλο Χιμένεθ, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου που δίνει ο Άρης με τον Παναιτωλικό (Τετάρτη 17/9, 15:00-Cosmote Sport 1 HD).
Συγκεκριμένα, στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκαν οι τραυματίες Περεθ, Γένσεν, Αλφαρελά, Καντεβέρε, Μάικιτς, Δώνης, καθώς και ο Άλβαρο, που ταλαιπωρείται από λοίμωξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κιτρινόμαυροι θα παραμείνουν στο Αγρίνιο έως και το Σάββατο, όταν και θα αντιμετωπίσουν την Κηφισιά, για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό (17/09) στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής της League Phase του “Κυπέλλου Ελλάδας Betsson” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο γήπεδο Παναιτωλικού (15:00) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:
Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Fabiano Leismann, Sundberg, Rose, Racic, Monchu Rodriguez, Morutan, Mamadou Gning, Diandy, Misehouy, Dudu Rodrigues, Sisto, Loren Moron, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Χαρούπας.
Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Pedro Alvaro (οστικό οίδημα και στο επόμενο 48ώρο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του), Fredrik Jensen, Tino Kadewere (αμφότεροι αποκόμισαν πρόβλημα τραυματισμού από τη συμμετοχή τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Φιλανδίας και της Ζιμπάμπουε αντίστοιχα), Lovro Majkic, Carles Perez, Migouel Alfarela και Τάσος Δώνης.
Η αποστολή της ομάδας μας μετά τη λήξη της αυριανής αναμέτρησης του Κυπέλλου θα παραμείνει στο Αγρίνιο ενόψει του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με την Κηφισιά στο γήπεδο του Παναιτωλικού (20/09, 18:00), στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League”».
