Ο Λανουά εξέθεσε τον Παπαπέτρου για το λάθος υπέρ της ΑΕΚ (vid) – Μπαίνει στο «ψυγείο» ο ρέφερι

Για το… ψυγείο οδεύει ο διαιτητής του αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών). Αιτία αποτελεί το απαράδεκτο και αδικαιολόγητο λάθος του στο 54’ του αγώνα, όπου δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάουλ του Κουτέσα στον Τσάπρα, σφυρίζοντας φάουλ. Η φάση συνεχίστηκε και η μπάλα κατέληξε σε γκολ, υπέρ του Λεβαδειακού από τον Οζμπολτ, με αποτέλεσμα ο ρέφερι να εκτεθεί. Μια απόφαση που ευνόησε την ΑΕΚ που δεν συνάδει με τις οδηγίες της UEFA που ενθαρρύνει τα πλεονεκτήματα, ενώ το ματς ήταν στο 0-0.

Ο Λανουά εξέθεσε τον Παπαπέτρου στην καθιερωμένη τηλεκριτική του. «Ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα», τόνισε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής. Αυτό σημαίνει ότι ο διεθνής ρέφερι αναμένεται να τιμωρηθεί για το εξόφθαλμο λάθος του υπέρ της ΑΕΚ, με το οποίο αλλοίωσε το αποτέλεσμα του αγώνα. Το ίδιο συνέβη και με τους άλλους διαιτητές που έκαναν λάθη τις προηγούμενες αγωνιστικές.

Αναλυτικά ο Λανουά ανέφερε για το λάθος του Παπαπέτρου: «Εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ από το νο7 της ΑΕΚ για να σταματήσει υποσχόμενη επίθεση, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα.

Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές να καθυστερούν το σφύριγμα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν».

Για τα άλλα ματς ο Λανουά σχολίασε:

Για την αποβολή του Χριστογεώργου στο ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: «Σε αυτήν την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα για άρνηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ. Είναι η σωστή πειθαρχική απόφαση. Επειδή όμως ο επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ ο διαιτητής ακύρωσε την απόφαση μετά από παρέμβαση του VAR». Διαιτητής ο Ευαγγέλου και VAR ο Πουλικίδης (Δράμας).

Για την κόκκινη κάρτα στο Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet: «Εδώ ο διαιτητής λανθασμένα έδειξε κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ, θεωρώντας ότι ο παίκτης με το νο25 της Λάρισας χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, κάνει προβολή στην μπάλα και τον αντίπαλο. Ο παίκτης με το νο25 προσπαθεί να παίξει την μπάλα, κρατάει το αριστερό του πόδι στο έδαφος, οπότε η σωστή απόφαση είναι κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Περιμένουμε παρέμβαση του VAR (όπως κι έγινε) για να αλλάξει η απόφαση». Διαιτητής ο Κόκκινος και VAR ο Παπαδόπουλος.

Για το Παναιτωλικός – Βόλος: «Σε αυτή την περίπτωση, ο αμυνόμενος με το νο23, κατά τη διάρκεια σέντρας δεν προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Η πρόθεσή του είναι να παρεμποδίσει τον επιτιθέμενο κρατώντας τον. Περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι και παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής χάσει τη φάση όπως σε αυτήν την περίπτωση». Διαιτητής ο Τζήλος και VAR ο Τσιμεντερίδης.