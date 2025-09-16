sports betsson
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Ο Λανουά εξέθεσε τον Παπαπέτρου για το λάθος υπέρ της ΑΕΚ (vid) – Μπαίνει στο «ψυγείο» ο ρέφερι
Ποδόσφαιρο 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:23

«Ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα», τόνισε ο Λανουά στην τηλεκριτική του

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

Spotlight

Για το… ψυγείο οδεύει ο διαιτητής του αγώνα της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Λεβαδειακός-ΑΕΚ 0-1 Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών). Αιτία αποτελεί το απαράδεκτο και αδικαιολόγητο λάθος του στο 54’ του αγώνα, όπου δεν άφησε το πλεονέκτημα σε φάουλ του Κουτέσα στον Τσάπρα, σφυρίζοντας φάουλ. Η φάση συνεχίστηκε και η μπάλα κατέληξε σε γκολ, υπέρ του Λεβαδειακού από τον Οζμπολτ, με αποτέλεσμα ο ρέφερι να εκτεθεί. Μια απόφαση που ευνόησε την ΑΕΚ που δεν συνάδει με τις οδηγίες της UEFA που ενθαρρύνει τα πλεονεκτήματα, ενώ το ματς ήταν στο 0-0.

Ο Λανουά εξέθεσε τον Παπαπέτρου στην καθιερωμένη τηλεκριτική του. «Ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα», τόνισε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής. Αυτό σημαίνει ότι ο διεθνής ρέφερι αναμένεται να τιμωρηθεί για το εξόφθαλμο λάθος του υπέρ της ΑΕΚ, με το οποίο αλλοίωσε το αποτέλεσμα του αγώνα. Το ίδιο συνέβη και με τους άλλους διαιτητές που έκαναν λάθη τις προηγούμενες αγωνιστικές.

Αναλυτικά ο Λανουά ανέφερε για το λάθος του Παπαπέτρου: «Εδώ υπάρχει καθαρό φάουλ από το νο7 της ΑΕΚ για να σταματήσει υποσχόμενη επίθεση, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα.

Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές να καθυστερούν το σφύριγμα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν».

Για τα άλλα ματς ο Λανουά σχολίασε:

Για την αποβολή του Χριστογεώργου στο ΟΦΗ – ΠΑΟΚ: «Σε αυτήν την περίπτωση ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα για άρνηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ. Είναι η σωστή πειθαρχική απόφαση. Επειδή όμως ο επιθετικός ήταν σε θέση οφσάιντ ο διαιτητής ακύρωσε την απόφαση μετά από παρέμβαση του VAR». Διαιτητής ο Ευαγγέλου και VAR ο Πουλικίδης (Δράμας).

Για την κόκκινη κάρτα στο Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ Novibet: «Εδώ ο διαιτητής λανθασμένα έδειξε κόκκινη κάρτα για σοβαρό φάουλ, θεωρώντας ότι ο παίκτης με το νο25 της Λάρισας χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, κάνει προβολή στην μπάλα και τον αντίπαλο. Ο παίκτης με το νο25 προσπαθεί να παίξει την μπάλα, κρατάει το αριστερό του πόδι στο έδαφος, οπότε η σωστή απόφαση είναι κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα.  Περιμένουμε παρέμβαση του VAR (όπως κι έγινε) για να αλλάξει η απόφαση». Διαιτητής ο Κόκκινος και VAR ο Παπαδόπουλος.

Για το Παναιτωλικός – Βόλος: «Σε αυτή την περίπτωση, ο αμυνόμενος με το νο23, κατά τη διάρκεια σέντρας δεν προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Η πρόθεσή του είναι να παρεμποδίσει τον επιτιθέμενο κρατώντας τον. Περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι και παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής χάσει τη φάση όπως σε αυτήν την περίπτωση». Διαιτητής ο Τζήλος και VAR ο Τσιμεντερίδης.

YouTube thumbnail

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Vita.gr
Τράπεζες
Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Champions League 16.09.25

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Η ατάκα στο Ρέντη, που τα «λέει όλα» για Ταρέμι
On Field 16.09.25

Ο Ιρανός είναι το πρόσωπο που συγκεντρώνει πάνω του τα φώτα και είναι αποκαλυπτικά τα όσα λέγονται στο προπονητικό κέντρο των πειραιωτών, για τον διεθνή σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεντιλίμπαρ: «Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας, θα αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με στόχο τη νίκη»
Champions League 16.09.25

Έτοιμος για την πρόκληση της League Phase της ιστορίας του είναι ο Ολυμπιακός και ο Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την πρεμιέρα με την Πάφο λέγοντας πως η ομάδα του θα δείξει σε όλα τα παιχνίδια την ίδια θέληση για τη νίκη. Τι είπε για Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Μεταναστευτικό 16.09.25

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Champions League 16.09.25

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Σύνταξη
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
«Βιβλία, όχι bots» και δωρεά εκατομμυρίων για τους ωκεανούς: Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος έχει αναλογική καρδιά
The Good Life 16.09.25

Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, γνωστή για την καριέρα της στη δημοσιογραφία και, πιο πρόσφατα, για τον γάμο της με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζεφ Μπέζος, κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Σίμος: «Ο Ολυμπιακός έδειξε το δρόμο με την κατάκτηση του Youth League»
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Μια μεγάλη επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ήταν η κατάκτηση του Youth League, όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Νέων των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Σίμος, σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Σύνταξη
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
