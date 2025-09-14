Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους

Με ένα γκολ του Κοϊτά η ΑΕΚ πέρασε με 1-0 από την έδρα του Λεβαδειακού για την τρίτη αγωνιστική της Super League και συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για το πλεονέκτημα που δεν άφησε ο Παπαπέτρου στο 56′ και κατέληξε σε γκολ, αλλοιώνοντας την εικόνα του αγώνα.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε για πρώτη φορά βασικό τον Γιόβιτς, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα, Ελίασον και Κουτέσα στα άκρα της επίθεσης και ο Μάνταλος πίσω από τον Γιόβιτς.

Ο Λεβαδειακός ξεκινά με τους Λοντίγκιν, Βίχο, Αμπού Χάνα, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσόκαι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Όζμπολτ, Λαγιούς.

Ανοιχτό ματς, χωρίς γκολ

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με διάθεση να δημιουργήσει, αλλά ο Λεβαδειακός έκλεινε καλά τους χώρους πίσω και έψαχνε την κόντρα. Ένα σουτ του Γιόβιτς στο 15’ έφυγε άουτ ενώ στο 19’ ο Λοντίγκιν έσωσε σε ωραία ενέργεια και πλασέ του Κουτέσα από τα αριστερά. Το ίδιο έκανε και σε σέντρα-σουτ του Ελίασον στο 28’, με τον Λεβαδειακό να πατάει καλύτερα σταδιακά μετά το μισάωρο.

Στο 33’ οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά με ένα σουτ του Παλάσιος που μπλόκαρε ο Στρακόσα, ωστόσο τρία λεπτά μετά έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Παλάσιος βγήκε τετ α τετ αυτή τη φορά με τον Αλβανό τερματοφύλακα που με σπουδαία επέμβαση τον νίκησε και κράτησε το μηδέν.

Ο Λοντίγκιν και ο απίθανος Παπαπέτρου

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ όταν στο 47’ από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Λοντίγκιν απέκρουσε την κεφαλιά του Ρέλβας και στη συνέχεια ο Τσάπρας έδιωξε σωτήρια προ του Μουκουντί. Στο 53΄από σέντρα του Ρότα ο Γιόβιτς σκόραρε με το χέρι και το γκολ ακυρώθηκε ενώ στο 56’ υπήρξε μία φάση που σήκωσε διαμαρτυρίες για τον Λεβαδειακό.

Ο Κουτέσα έκανε φάουλ στον Βήχο έξω από την περιοχή, ο Παπαπέτρου το σφύριξε και δεν άφησε πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους που σκόραραν στη συνέχεια, αλλά το ματς είχε σταματήσει και δεν υπήρχε φάση. Στο 66’ η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο γκολ και πάλι από στημένη φάση. Ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ και ο Ρέλβας με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα παράλληλα με το τέρμα.

Έδωσε τη λύση ο Κοϊτά, μεγάλες επεμβάσεις από Λοντίγκιν και Στρακόσα

Στο 69′ τελικά η Ένωση βρήκε το γκολ όταν ο Πινέδα πάτησε την μπάλα σε φάουλ εκτός περιοχής και ο Κοϊτά με δυνατό σουτ έγραψε το 0-1. Ο Μαυριτανός είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο ματς και αποδείχθηκε καθοριστικός.

Ο ίδιος στο 79′ δημιούργησε για τον Ζίνι που από τη μικρή περιοχή πλάσαρε και είδε τον Λοντίγκιν να σώζει με απίθανη επέμβαση ενώ στο 83′ νίκησε τον Ζίνι σε τετ α τετ και στη συνέχεια έβγαλε και ένα σουτ του Κοϊτά. Η τελευταία μεγάλη φάση του ματς όμως ήταν για τον Λεβαδειακό όταν στο 89′ ο Βέρμπιτς έκανε εντυπωσιακή ενέργεια και πλασέ, αλλά ο Στρακόσα έσωσε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η φάση του 56′ ήταν φυσικά καθοριστική καθώς θα μπορούσε να έχει γίνει το 1-0 και λίγο μετά έγινε το 0-1.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αλλαγή του Κοϊτά ήταν καθοριστική αφού ο Αφρικανός έκανε τα πάντα στο γήπεδο από την στιγμή που μπήκε στο γήπεδο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υστέρησε κανείς τόσο πολύ από τις δύο ομάδες ώστε να πάρει τον… τίτλο του χειρότερου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Παπαπέτρου είχε εύκολο ματς, αλλά στη φάση του 56′ έκανε τη… διαφορά

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς

ΣΚΟΡΕΡ:

69′ Κοϊτά

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (73′ Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (88′ Πεντρόσο), Λαγιούς (58′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (63′ Κοϊτά), Πινέδα, Κουτέσα (63′ Ζίνι), Ελίασον (81′ Καλοσκάμης), Μάνταλος (73′ Λιούμπισιτς), Γιόβιτς (81′ Γκρούγιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την 4η αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΛ (21/9) και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ (21/9).