sports betsson
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:05

Λεβαδειακός – ΑΕΚ 0-1: O Παπαπέτρου προκάλεσε με λάθος υπέρ της ΑΕΚ και… φρέναρε τους γηπεδούχους

Η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 στην έδρα του Λεβαδειακού και έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα αλλά η διαιτησία του Παπαπέτρου ήταν αίσχος, καθώς έκοψε πλεονέκτημα σε φάση που κατέληξε σε γκολ των γηπεδούχων.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Με ένα γκολ του Κοϊτά η ΑΕΚ πέρασε με 1-0 από την έδρα του Λεβαδειακού για την τρίτη αγωνιστική της Super League και συνεχίζει με το απόλυτο στο πρωτάθλημα. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι για το πλεονέκτημα που δεν άφησε ο Παπαπέτρου στο 56′ και κατέληξε σε γκολ, αλλοιώνοντας την εικόνα του αγώνα.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε για πρώτη φορά βασικό τον Γιόβιτς, με τον Μάρκο Νίκολιτς να ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Οι Μαρίν και Πινέδα ήταν στον άξονα, Ελίασον και Κουτέσα στα άκρα της επίθεσης και ο Μάνταλος πίσω από τον Γιόβιτς.

Ο Λεβαδειακός ξεκινά με τους Λοντίγκιν, Βίχο, Αμπού Χάνα, Τσάπρα, Λιάγκα, Τσόκαι, Τσιμπόλα, Κωστή, Παλάσιος, Όζμπολτ, Λαγιούς.

Ανοιχτό ματς, χωρίς γκολ

Η ΑΕΚ μπήκε στο ματς με διάθεση να δημιουργήσει, αλλά ο Λεβαδειακός έκλεινε καλά τους χώρους πίσω και έψαχνε την κόντρα. Ένα σουτ του Γιόβιτς στο 15’ έφυγε άουτ ενώ στο 19’ ο Λοντίγκιν έσωσε σε ωραία ενέργεια και πλασέ του Κουτέσα από τα αριστερά. Το ίδιο έκανε και σε σέντρα-σουτ του Ελίασον στο 28’, με τον Λεβαδειακό να πατάει καλύτερα σταδιακά μετά το μισάωρο.

Στο 33’ οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά με ένα σουτ του Παλάσιος που μπλόκαρε ο Στρακόσα, ωστόσο τρία λεπτά μετά έχασαν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Παλάσιος βγήκε τετ α τετ αυτή τη φορά με τον Αλβανό τερματοφύλακα που με σπουδαία επέμβαση τον νίκησε και κράτησε το μηδέν.

Ο Λοντίγκιν και ο απίθανος Παπαπέτρου

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ όταν στο 47’ από εκτέλεση κόρνερ του Μάνταλου, ο Λοντίγκιν απέκρουσε την κεφαλιά του Ρέλβας και στη συνέχεια ο Τσάπρας έδιωξε σωτήρια προ του Μουκουντί. Στο 53΄από σέντρα του Ρότα ο Γιόβιτς σκόραρε με το χέρι και το γκολ ακυρώθηκε ενώ στο 56’ υπήρξε μία φάση που σήκωσε διαμαρτυρίες για τον Λεβαδειακό.

Ο Κουτέσα έκανε φάουλ στον Βήχο έξω από την περιοχή, ο Παπαπέτρου το σφύριξε και δεν άφησε πλεονέκτημα για τους γηπεδούχους που σκόραραν στη συνέχεια, αλλά το ματς είχε σταματήσει και δεν υπήρχε φάση. Στο 66’ η ΑΕΚ έφτασε κοντά στο γκολ και πάλι από στημένη φάση. Ο Μάνταλος εκτέλεσε φάουλ και ο Ρέλβας με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι έστειλε την μπάλα παράλληλα με το τέρμα.

Έδωσε τη λύση ο Κοϊτά, μεγάλες επεμβάσεις από Λοντίγκιν και Στρακόσα

Στο 69′ τελικά η Ένωση βρήκε το γκολ όταν ο Πινέδα πάτησε την μπάλα σε φάουλ εκτός περιοχής και ο Κοϊτά με δυνατό σουτ έγραψε το 0-1. Ο Μαυριτανός είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο ματς και αποδείχθηκε καθοριστικός.

Ο ίδιος στο 79′ δημιούργησε για τον Ζίνι που από τη μικρή περιοχή πλάσαρε και είδε τον Λοντίγκιν να σώζει με απίθανη επέμβαση ενώ στο 83′ νίκησε τον Ζίνι σε τετ α τετ και στη συνέχεια έβγαλε και ένα σουτ του Κοϊτά. Η τελευταία μεγάλη φάση του ματς όμως ήταν για τον Λεβαδειακό όταν στο 89′ ο Βέρμπιτς έκανε εντυπωσιακή ενέργεια και πλασέ, αλλά ο Στρακόσα έσωσε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η φάση του 56′ ήταν φυσικά καθοριστική καθώς θα μπορούσε να έχει γίνει το 1-0 και λίγο μετά έγινε το 0-1.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αλλαγή του Κοϊτά ήταν καθοριστική αφού ο Αφρικανός έκανε τα πάντα στο γήπεδο από την στιγμή που μπήκε στο γήπεδο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υστέρησε κανείς τόσο πολύ από τις δύο ομάδες ώστε να πάρει τον… τίτλο του χειρότερου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Παπαπέτρου είχε εύκολο ματς, αλλά στη φάση του 56′ έκανε τη… διαφορά

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR στο ματς

ΣΚΟΡΕΡ:

69′ Κοϊτά

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι, Τσιμπόλα (73′ Μπάλτσι), Κωστή, Παλάσιος (88′ Πεντρόσο), Λαγιούς (58′ Βέρμπιτς), Όζμπολτ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (63′ Κοϊτά), Πινέδα, Κουτέσα (63′ Ζίνι), Ελίασον (81′ Καλοσκάμης), Μάνταλος (73′ Λιούμπισιτς), Γιόβιτς (81′ Γκρούγιτς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Την 4η αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΛ (21/9) και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ (21/9).

Headlines:
Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

Wall Street: Οι επενδυτές αναζητούν την άποψη της Fed για την ασταθή αγορά εργασίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Σαρωτικοί οι «μπλαουγκράνα» από δυο γκολ Ραφίνια και Λεβαντόφσκι (vid)

«Διαστημική» η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 6-0 τη Βαλένθια παίζοντας εξαιρετικά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ο Γιάννης τραγουδάει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη – Τα λόγια καρδιάς του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες (vid)

O Βασίλης Σπανούλης μίλησε με λόγια ψυχής και καρδιάς στους παίκτες του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τραγουδάει σύνθημα με το όνομα του Έλληνα τεχνικού!

Σύνταξη
MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

MVP του Eurobasket 2025 ο Ντένις Σρέντερ

Η Γερμανία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και ο Ντένις Σρέντερ έλαβε το βραβείο του MVP ως ο πολυτιμότερος της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην κατοικία του 14.09.25

Δείπνο στον Αντόνιο Κόστα παρέθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε ανεπίσημο δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η επίσημη συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Σύνταξη
Ισπανία: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων για την Παλαιστίνη
Μαδρίτη 14.09.25

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»: Ακυρώθηκε ο τελικός γύρος ποδηλατικού αγώνα λόγω διαδηλώσεων

Ο τελευταίος γύρος του ποδηλατικού αγώνα Vuelta στην Ισπανία ακυρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του, καθώς διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»
Τι σημαίνει; 14.09.25

Πάπας Λέων ΙΔ’ για Μασκ: «Διάβασα ότι θα γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος – Και λοιπόν;»

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισημαίνει ότι αν το χρήμα είναι το μόνο που έχει αξία σήμερα, το υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και υπογράμμισε το διαρκώς αυξανόμενο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο
Παναθηναϊκός 14.09.25

Ο Παναθηναϊκός ζει σε μία «λούπα» με έναν βασικό υπαίτιο

Αυτό που συνέβη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, έχει πάψει προ πολλού να είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο για τον Παναθηναϊκό... Δυστυχώς, τα καλοκαιρινά προκριματικά μάλλον ήταν παρένθεση.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο