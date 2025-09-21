ΑΕΚ: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ (pic)
Οι 11 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» στις 17:30.
- Ανησυχία στις ΗΠΑ μετά την ακύρωση των εκθέσεων για την πείνα από τον Τραμπ
- Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε
- Πακιστάν: Βρέθηκαν στην άκρη δρόμου τα πτώματα τριών διεμφυλικών γυναικών – Ήταν γαζωμένα με σφαίρες
- «Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχονται τα πρωτοβρόχια» - Ο καιρός τις επόμενες μέρες
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ (17:30) για την 4η αγωνιστική της Super League.
Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Πινέδα, Μαρίν θα είναι στον άξονα, ο Ελίασον δεξιά στην επίθεση, ο Κουτέσα αριστερά ενώ ο Κοϊτά θα είναι πίσω από τον Γιόβιτς.
Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό.
Η εντεκάδα της ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Τσάκλας, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγάλ, Μούργος, Τούπτα, Πασάς.
Στον πάγκο: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Χατζηστραβός, Γκαράτε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις