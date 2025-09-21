ΑΕΚ: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ (17:30) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Πινέδα, Μαρίν θα είναι στον άξονα, ο Ελίασον δεξιά στην επίθεση, ο Κουτέσα αριστερά ενώ ο Κοϊτά θα είναι πίσω από τον Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό.

Η εντεκάδα της ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Τσάκλας, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγάλ, Μούργος, Τούπτα, Πασάς.

Στον πάγκο: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Χατζηστραβός, Γκαράτε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.