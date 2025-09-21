sports betsson
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΑΕΚ: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ (pic)
Ποδόσφαιρο 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:12

ΑΕΚ: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ΑΕΛ (pic)

Οι 11 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» στις 17:30.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ (17:30) για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Πινέδα, Μαρίν θα είναι στον άξονα, ο Ελίασον δεξιά στην επίθεση, ο Κουτέσα αριστερά ενώ ο Κοϊτά θα είναι πίσω από τον Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Πιερό.

Η εντεκάδα της ΑΕΛ: Μελισσάς, Δεληγιαννίδης, Τσάκλας, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγάλ, Μούργος, Τούπτα, Πασάς.

Στον πάγκο: Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Ουάρντα, Χατζηστραβός, Γκαράτε, Στάικος, Βαρσάμης, Γιούσης, Σουρλής.

Headlines:
Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ – ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ – ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι για την 5η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η στάση Ναζί – Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά
Μια θεωρία 21.09.25

Η στάση Ναζί - Πώς η σύγχρονη γιόγκα συνδέεται με την ακροδεξιά

Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής Στιούαρτ Χομ (Stewart Home), μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες της βρετανικής αντικουλτούρας, εξηγεί αυτή τη σχέση στο τελευταίο του βιβλίο, «Fascist Yoga» (Φασιστική Γιόγκα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

LIVE: Λεβαδειακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας [βίντεο]
TLK-1000 21.09.25

Αυτό είναι το τεράστιο νέο υποβρύχιο drone της Ουκρανίας που απειλεί τη γέφυρα της Κριμαίας

Η Ουκρανία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο drone, μήκους 12 μέτρων, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους έως και 5.000 κιλών σε απόσταση έως και 2.000 χιλιομέτρων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ
On Field 21.09.25

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ «έβγαλαν το καπέλο» στον Αμορίμ

Η κίνηση του Πορτογάλου τεχνικού δεν πέρασε απαρατήρητη και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την στάση που κράτησε ο 40χρονος κόουτς της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney
«Δημοκρατία» 21.09.25

Ο Πέδρο Πασκάλ στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ παρά τους πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες της Disney

Ο Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά The Mandalorian της Disney και πρόσφατα εντάχθηκε στο Marvel Cinematic Universe (MCU), έγραψε στο Instagram: «Υπερασπίσου την ελευθερία του λόγου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ

LIVE: ΑΕΛ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ – ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 17.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Β’ για την 2η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος
Λύση δύο κρατών 21.09.25 Upd: 18:03

Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία αναγνώρισαν Παλαιστινιακό Κράτος

Οι τρεις χώρες, μέσα σε λίγα λεπτά ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος, παρά τις ισραηλινές αντιδράσεις. «Κίνηση προς την ανεξαρτησία» χαρακτήρισε τις αποφάσεις η Παλαιστινιακή Αρχή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο