Πιερό και Καλοσκάμης για το 2-0 της ΑΕΚ (vids)

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Δημήτρης Καλοσκάμης έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ κόντρα στον Παναιτωλικό.

Μετά από στρώσιμο του Ζοάο Μάριο ο Έλληνας άσος έπιασε ένα πολύ όμορφο πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό ήταν και το πρώτο του γκολ με τα «κιτρινόμαυρα» μετά τη μεταγραφή του από τον Ατρόμητο το καλοκαίρι.

Δείτε το γκολ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς με τον Παναιτωλικό και αφού έχασε σημαντικές ευκαιρίες, άνοιξε το σκορ στο 26′.

Μετά από σέντρα του Μάνταλου ο Καλοσκάμης πήρε την κεφαλιά προς το δεύτερο δοκάρι και εκεί με νέα κεφαλιά ο Πιερό έκανε το 1-0. Η φάση ελέγχθηκε στο VAR για οφσάιντ το οποίο δεν υπήρχε και έτσι το γκολ μέτρησε.

Το 1-0 του Πιερό: