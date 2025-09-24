Η 11άδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Παναιτωλικό

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:00).

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρά σε πολλές αλλαγές, με τους Μουκουντί και Ελίασον να είναι οι μόνοι που διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι στη Λάρισα.

Ο Μπρινιόλι είναι στο τέρμα, οι Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις τετράδα στην άμυνα ενώ Γκρούγιτς με Μάνταλο θα είναι στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Πιερό και από πίσω του θα είναι οι Ελίασον, Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο.

Στον πάγκο: Μπαλαμώτης, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς και Γιόβιτς.

Η εντεκάδα του Παναιτωλικού: Ζίβκοβιτς, Κοντούρης, Ματσάς, Ενκολό, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Μίχαλακ

Στον πάγκο: Παρδαλός, Τσάβες, Μάνος, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης, Νικολάου