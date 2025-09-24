Η 11άδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον Παναιτωλικό
Οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες θα παραταχθούν ΑΕΚ και Παναιτωλικός στην Φιλαδέλφεια για το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Οι μαρτυρίες που «καίνε» την 62χρονη στη Βοιωτία – Πότε έσκαψαν το λάκκο;
- Όλοι χειροκρότησαν την ομιλία του Τραμπ εκτός από... την Μελάνια
- Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» στην Apple TV+ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου Ελλάδος Betsson με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια (19:00).
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχωρά σε πολλές αλλαγές, με τους Μουκουντί και Ελίασον να είναι οι μόνοι που διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι στη Λάρισα.
Ο Μπρινιόλι είναι στο τέρμα, οι Οντουμπάτζο, Βίντα, Μουκουντί και Πενράις τετράδα στην άμυνα ενώ Γκρούγιτς με Μάνταλο θα είναι στον άξονα. Στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Πιερό και από πίσω του θα είναι οι Ελίασον, Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο.
Στον πάγκο: Μπαλαμώτης, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Κοσίδης, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς και Γιόβιτς.
Η εντεκάδα του Παναιτωλικού: Ζίβκοβιτς, Κοντούρης, Ματσάς, Ενκολό, Άλεξιτς, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Μίχαλακ
Στον πάγκο: Παρδαλός, Τσάβες, Μάνος, Σμυρλής, Μπελεβώνης, Αγκίρε, Κακιώνης, Τσούρα, Εστεμπάν, Αγαπάκης, Μπουχαλάκης, Νικολάου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις