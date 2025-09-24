Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη δική του πρεμιέρα στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson καθώς (24/9, 17:00) φιλοξενείται από τον Αστέρα στην Τρίπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης.

Και η ΑΕΚ παίζει το δεύτερο παιχνίδι της στη League Phase, υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό στην «OPAP» Arena στις 17.30, με την Ένωση να μην ανακοινώνει αποστολή για το παιχνίδι. Ο Νίκολιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του τους Ζίνι, Περέιρα και Γκατσίνοβιτς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των Πειραιωτών από την οποία απουσιάζουν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ροντινέι, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον Μαρτίνς και Σιπιόνι ενώ μέσα για πρώτη φορά φέτος είναι ο Βέζο.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.



Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική καθώς ξεκινούσε τις υποχρεώσεις του στο Champions League με αντίπαλο την Πάφο. Οι άλλοι τρεις αντίπαλοί του στο Κύπελλο είναι ο Ηρακλής, η Ελλάς Σύρου και ο Βόλος.

Ο Σάββας Παντελίδης από την άλλη θα έχει εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού τον Μεντιέτα και λόγω ενοχλήσεων τον Μακέντα. Στην αποστολή δεν είναι και ο Τσίκο που έχασε προ ημερών τον πατέρα του και θα ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες στην ομάδα.

Αναλυτικά η αποστολή: Παπαδόπουλος, Αγγελίδης, Κακαδιάρης, Ιβανόφ, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Έντερ, Μούμο, Φρόκου, Αλμύρας, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Γκιοακίνι, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Κετού, Χαραλαμπόγλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Καβάλα – Κηφισιά 1-1

Άρης – Μαρκό 1-0

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Βόλος – Ατρόμητος 15:00

Athens Kalltihea – ΟΦΗ 15:00

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω 16:30

Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 17:00

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 19:00

ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 19:00

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου