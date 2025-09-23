Ολοταχώς για το 14ο σερί sold out ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Super League και με 4.500 εισιτήρια να έχουν απομείνει, το 14ο συνεχόμενο sold out στο Καραϊσκάκη πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει το απόγευμα του Σαββάτου (27/9, 18.00) τον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Super League και ο κόσμος των νταμπλούχων Ελλάδας αναμένεται να γεμίσει και πάλι το Καραϊσκάκη.
Και αυτό το ματς οδεύει ολαταχώς για sold out, καθώς έχουν απομείνει μόλις 4.500 εισιτήρια, με τον κόσμο της ομάδας του μεγάλου λιμανιού να αποδεικνύει έμπρακτα για ακόμη μια φορά πως είναι ο 12ος παίκτης.
Το 140 σερί
Αξίζει να σημειωθεί πως η προπώληση των εισιτηρίων είναι πιο αυξημένη από ότι στο ματς με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό και αν επιβεβαιωθεί το sold out θα είναι το 14ο συνεχόμενο που γίνεται στο φαληρικό γήπεδο.
Υπενθυμίζεται ότι η διάθεση των εισιτηρίων γίνεται μόνο μέσω Internet και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ Ολυμπιακός (www.olympiacos.org).
