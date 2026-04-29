Μια φαινομενικά «αθώα» τηλεοπτική ατάκα εξελίχθηκε σε πολιτική σύγκρουση, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Ο Τζίμι Κίμελ, μέσα από την εκπομπή του Jimmy Kimmel Live! την Πέμπτη 23 Απριλίου, σχολίασε την παρουσία της Πρώτης Κυρίας λέγοντας: «Η Πρώτη μας Κυρία, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα».

Το σχόλιο αυτό, που ειπώθηκε σε χιουμοριστικό τόνο, απέκτησε διαφορετική βαρύτητα μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Οι πυροβολισμοί και η πολιτική ένταση

Το Σάββατο 25 Απριλίου, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, πριν τελικά συλληφθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Truth Social, ζήτησε από τη Disney και το ABC να απομακρύνουν άμεσα τον παρουσιαστή — μια απαίτηση που δεν διατυπώνεται για πρώτη φορά.

Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι η εκπομπή του Κίμελ είχε διακοπεί προσωρινά από το ABC, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και τις αντίστοιχες πιέσεις από τον Λευκό Οίκο.

President Donald J. Trump Calls on Disney and ABC to Fire Jimmy Kimmel Following His Despicable Call to Violence. pic.twitter.com/W4oxxgBZxv — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

Η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ

Η Πρώτη Κυρία παρενέβη δημόσια μέσω X, ανεβάζοντας τους τόνους: «Άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος».

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στον παρουσιαστή: «Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και εντείνουν την πολιτική αρρώστια στην Αμερική. (…) Πόσες φορές θα συνεχίσει η διοίκηση του ABC να ανέχεται την απαράδεκτη συμπεριφορά του Κίμελ εις βάρος της κοινωνίας μας;»

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Η απάντηση του Κίμελ

Ο ίδιος ο Κίμελ απέρριψε τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι επρόκειτο για ένα «πολύ ήπιο πείραγμα».

Όπως ανέφερε: «Προφανώς επρόκειτο για ένα αστείο σχετικά με τη διαφορά ηλικίας τους και την έκφραση χαράς που βλέπουμε στο πρόσωπό της κάθε φορά που είναι μαζί».

Και συνέχισε: «Ήταν ένα πολύ ελαφρύ αστείο για το γεγονός ότι εκείνος πλησιάζει τα 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα. Δεν ήταν – με καμία έννοια – προτροπή για δολοφονία. Και το γνωρίζουν. Έχω μιλήσει ανοιχτά εδώ και χρόνια κατά της οπλοκατοχής και της ένοπλης βίας, ειδικά».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να σχολιάσει και τη γενικότερη πολιτική ρητορική: «Κατανοώ ότι η Πρώτη Κυρία πέρασε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, και πιθανότατα κάθε Σαββατοκύριακο είναι αγχωτικό σε εκείνο το σπίτι. Συμφωνώ επίσης ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίπτουμε. Το κάνω — και νομίζω ότι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει αυτή η αποκλιμάκωση θα ήταν μια συζήτηση με τον σύζυγό σας γι’ αυτό».

Κλείνοντας, τόνισε: «Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει, όπως κι εσείς και όπως κι εγώ. Γιατί, βάσει της Πρώτης Τροπολογίας, έχουμε ως Αμερικανοί το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου».

«Γύρισε μπούμερανγκ» στα social media

Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να πυροδότησε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να κάνουν λόγο για υποκρισία.

Χρήστες υπενθυμίζουν παλαιότερες δηλώσεις και αναρτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες «διαβρωτικές» και ενδεικτικές της «πολιτικής ασθένειας στην Αμερική».

«Αυτός είναι ο σύζυγός σας, παρεμπιπτόντως», έγραψε κάποιος, συνοδεύοντας την ανάρτηση με στιγμιότυπο σχετικό με τον Ρόμπερτ Μιούλερ.

This is your husband by the way https://t.co/6uYVe9hbhR pic.twitter.com/I90Unxh06C — Harry Sisson (@harryjsisson) April 27, 2026



«Τον γνωρίζετε αυτόν;» σχολίασε ένας άλλος, κοινοποιώντας ανάρτηση που καλούσε σε απαγχονισμό Δημοκρατικών.



Οι αντιδράσεις αυτές ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η δημόσια παρέμβαση της Πρώτης Κυρίας τελικά λειτούργησε αντίστροφα, τροφοδοτώντας περαιτέρω την ένταση.

Here are 100’s and 100’s of your husband’s Twitter insults and hate, just from his first term. https://t.co/OUN4oDHGMi — 🪴Laurie (@Laurieluvsmolly) April 27, 2026

Your meal ticket is one of the single most divisive public figures in the history of the world. If you want to improve the public discourse, you should walk across the hall into his bedroom and start with him. Also, are you threatening a private citizen’s job because you don’t… — Jo (@JoJoFromJerz) April 27, 2026

If you’re interested in having a crumb of credibility, maybe stop throwing stones in that big old glass house you live in, and tell your own civilization-destroying husband to lead by example and «BE BEST.» The President of the United States regularly uses this language to… pic.twitter.com/lRbxMCkKi3 — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) April 27, 2026

Why don’t you look at your own husband’s hateful rhetoric pic.twitter.com/FefsfpbDuk — Renegade Cowboy🐾🐾 🌊⚓️🌊🐾🐾 (@Rene_gadeCowboy) April 27, 2026

I stand with Jimmy Kimmel Retweet if you do too. pic.twitter.com/z1JiBja4Cg — 🌊🇺🇸Alan Smithee🌊🇺🇸⚖️☮️ (@AlanSmitheeDGA) April 27, 2026

* Με πληροφορίες από: Page Six