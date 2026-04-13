Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»
13 Απριλίου 2026, 16:20

Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

«Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων η Τζουλιέτ Μπράιαντ απευθυνόμενη στη Μελάνια Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φύση: Τα οφέλη της για την ευεξία μας

Η δημόσια παρέμβαση της Τζουλιέτ Μπράιαντ, μίας από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Τζέφρι Έπσταϊν, έρχεται να πυροδοτήσει νέα ένταση γύρω από το όνομα της Μελάνια Τραμπ, λίγο μετά την τοποθέτησή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο.

Σε βίντεο που διακινείται ευρέως στα social media, η Μπράιαντ απαντά ευθέως στη Μελάνια Τραμπ, λέγοντας:

«Γεια σου Μελάνια Τραμπ. Με λένε Τζουλιέτ Μπράιαντ. Είμαι επιζώσα του Έπσταϊν. Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως, λοιπόν, ορίστε, καταθέτω ότι όλα όσα έχω πει είναι αλήθεια. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει. Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου».

Τι είχε δηλώσει η Μελάνια Τραμπ

Στην ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Μελάνια Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Διαβάζοντας από γραπτή δήλωση, υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ καμία σχέση μαζί τους, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν γνώρισε τον σύζυγό της μέσω του Έπσταϊν. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είχε καμία γνώση για τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες ορισμένων που έχουν στόχο να «συκοφαντήσουν» τη φήμη της διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων χρηματιστή.

«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν φίλη με τον Έπσταϊν, δεν πέταξε ποτέ με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ούτε επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.

«Ποτέ δεν ήμουν φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ και εγώ προσκαλούμασταν κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν. Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν είχα σχέση με τον Έπσταϊν ή τη συνεργό του, τη Μάξγουελ», τόνισε.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξουελ. Όπως σημείωσε, η μόνη επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη επαφή με τον Έπσταϊν

Η Τζουλιέτ Μπράιαντ περιγράφει ότι όταν γνώρισε τον Έπσταϊν ήταν μόλις 20 ετών, φοιτήτρια ψυχολογίας και φιλοσοφίας στο Κέιπ Τάουν, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μοντέλο.

Όπως αφηγείται, μια κοπέλα την πλησίασε σε μια βραδινή έξοδο και της πρότεινε να γνωρίσει έναν ισχυρό άνδρα, τον οποίο αποκάλεσε «βασιλιά της Αμερικής». Εκείνος, όπως της είπε, βρισκόταν στην πόλη μαζί με τον Μπιλ Κλίντον, τον Κέβιν Σπέισι και τον Κρις Τάκερ.

«Μου είπε ότι ο καλύτερός του φίλος, ο Λέσλι Γουέξνερ, είναι ιδιοκτήτης της Victoria’s Secret και ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να τους γνωρίσω, γιατί ίσως βοηθούσε την καριέρα μου στο μόντελινγκ», έχει δηλώσει.

Η ίδια επισημαίνει ότι δεν κατηγορεί τον Κλίντον, τον Σπέισι ή τον Τάκερ για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Από το Κέιπ Τάουν στη Νέα Υόρκη

Την επόμενη ημέρα από τη γνωριμία, δέχτηκε τηλεφώνημα ότι ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν να δει το portfolio της. Σύντομα, όπως λέει, άρχισαν να κανονίζονται βίζα και εισιτήρια για τις ΗΠΑ.

«Δεν είχα χρήματα, αλλά μου είπαν να μην ανησυχώ, γιατί θα τα αφαιρούσαν από τα έσοδα που θα είχα εκεί», ανέφερε.

Η ίδια τονίζει ότι η διαδικασία έκδοσης βίζας προχώρησε ασυνήθιστα γρήγορα και μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες είχε ήδη φτάσει στην Αμερική.

«Καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν, άρχισε να με αγγίζει βίαια ανάμεσα στα πόδια και πανικοβλήθηκα. Τότε κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν ευκαιρία για μόντελινγκ – είχα απαχθεί»

Το ταξίδι στο ιδιωτικό νησί

Μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, της ανακοινώθηκε ότι θα ταξίδευε στην Καραϊβική, στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν — κάτι που, όπως λέει, πίστεψε ότι αφορούσε επαγγελματική φωτογράφιση.

Ωστόσο, περιγράφει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Στο αεροδρόμιο Teterboro, σύμφωνα με την ίδια, δεν έγινε κανένας έλεγχος, ούτε σε διαβατήρια ούτε σε αποσκευές, ενώ υποστηρίζει ότι το διαβατήριό της της αφαιρέθηκε μέσα στο αεροσκάφος.

«Καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν, άρχισε να με αγγίζει βίαια ανάμεσα στα πόδια και πανικοβλήθηκα. Τότε κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν ευκαιρία για μόντελινγκ – είχα απαχθεί», είπε.

Οι καταγγελίες για trafficking

Η Μπράιαντ υποστηρίζει ότι μεταφέρθηκε στο νησί του Έπσταϊν και εγκλωβίστηκε εκεί, χωρίς ποτέ να υπάρξει η υποτιθέμενη επαγγελματική ευκαιρία.

Όπως λέει, έπεσε θύμα trafficking για τα επόμενα χρόνια της ζωής της, κάνοντας λόγο για πλήρη εξαπάτηση.

Οι αποζημιώσεις

Χρόνια αργότερα, η Τζουλιέτ Μπράιαντ εντάχθηκε στο πρόγραμμα αποζημίωσης θυμάτων του Έπσταϊν το 2020, ενώ το 2023 έλαβε και επιπλέον αποζημίωση μέσω διακανονισμού με την JP Morgan Chase.

Τράπεζες
Δάνεια: Στροφή των δανειοληπτών στα σταθερά επιτόκια την τελευταία τριετία

Δάνεια: Στροφή των δανειοληπτών στα σταθερά επιτόκια την τελευταία τριετία

Κόσμος
Reuters: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν

Reuters: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την περιοχή που αποκλείουν

Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Social Media 08.04.26

«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Η Τρελή Στη Σοφίτα» δεν ήταν ποτέ τρελή
Γκίλμπερτ & Γκούμπαρ 05.04.26

«Η Τρελή Στη Σοφίτα» δεν ήταν ποτέ τρελή

Το εμβληματικό φεμινιστικό δοκίμιο «Η Τρελή Στη Σοφίτα» επανεκδίδεται, φωτίζοντας πώς οι γυναίκες συγγραφείς ξαναγράφουν τη θέση τους στη λογοτεχνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για τα θύματα
It Ends With Us 05.04.26

Μπλέικ Λάιβλι: Δεν θα σταματήσω ποτέ να αγωνίζομαι για να αποκαλυφθούν όσοι φιμώνουν τα θύματα

«Το τελευταίο πράγμα που ήθελα στη ζωή μου ήταν μια αγωγή, αλλά το έκανα λόγω των εκτεταμένων αντιποίνων που αντιμετώπισα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μπλέικ Λάιβλι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανόνιζε» η Γκισλέιν Μάξγουελ ραντεβού με νεαρές γυναίκες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;
«Έξυπνες, όμορφες, διασκεδαστικές» 02.04.26

«Κανόνιζε» η Γκισλέιν Μάξγουελ ραντεβού με νεαρές γυναίκες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου;

Εmails δείχνουν πως ενδεχομένως η Γκισλέιν Μάξγουελ οργάνωνε συναντήσεις μεταξύ νεαρών γυναικών και του τότε πρίγκιπα Άντριου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στο φως μια άγνωστη ανατομία: Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε πλήρως το νευρικό δίκτυο της κλειτορίδας
Woman 01.04.26

Στο φως μια άγνωστη ανατομία: Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε πλήρως το νευρικό δίκτυο της κλειτορίδας

Η κλειτορίδα, υπεύθυνη για τη σεξουαλική ευχαρίστηση, είναι ένα από τα λιγότερο μελετημένα όργανα του ανθρώπινου σώματος. Τα πολιτισμικά ταμπού γύρω από τη γυναικεία σεξουαλικότητα έχουν καθυστερήσει την επιστημονική έρευνα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν για την κακοποίηση και το δίκτυο των ισχυρών
«Δεν θυμάμαι τίποτα» 27.03.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν σπάνε τη σιωπή: Νάρκωση, βιασμοί και ένα δίκτυο ισχυρών που «ήξερε»

Μαρτυρίες που κόβουν την ανάσα φέρνει στο φως το BBC Newsnight, με επιζώσες του Τζέφρι Έπσταϊν να περιγράφουν κακοποίηση, φόβο και ένα δίκτυο που «πιθανότατα γνώριζε»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες
Woman 22.03.26

Νιώθετε εξαντλημένες; Οκτώ είδη «αόρατης εργασίας» που κάνουν τις γυναίκες να νιώθουν υπερφορτωμένες

Πίσω από την οργάνωση της καθημερινής ζωής κρύβεται μια αόρατη αλλά εξουθενωτική μορφή εργασίας, το ψυχικό φορτίο, που συνεχίζει να βαραίνει δυσανάλογα τις γυναίκες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Νέα Αριστερά: Η πτώση του Όρμπαν δεν αρκεί – Δεν συνιστά προοδευτική στροφή η νίκη Μάγιαρ

Η Νέα Αριστερά τοποθετήθηκε για τη νίκη του Πίτερ Μάγιαρ έναντι του Βίκτορ Όρμπαν - «Η περίπτωση της Ουγγαρίας αναδεικνύει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόβλημα», τονίζει

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν
Ελληνοτουρκικά 13.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Φιντάν: Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν

Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας «έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ
The New York Times 13.04.26

Οι Ιρανοί και ο πόλεμος – Εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα σκληρό καθεστώς και τις βόμβες ΗΠΑ και Ισραήλ

Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τους Ιρανούς να εξεγερθούν, υποσχόμενος βοήθεια. Δύο μήνες μετά, οι Ιρανοί σκοτώνονται από βόμβες, οι υποδομές πλήττονται και η ελπίδα σβήνει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στάρμερ: Δηλώσεις κατά των πλατφορμών social media – Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων
Δείτε αναλυτικά 13.04.26

Δηλώσεις Στάρμερ κατά των πλατφορμών social media - Εξετάζει μέτρα για το «εθιστικό σκρολάρισμα» των νέων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιάσει αλγόριθμους προκειμένου να ενθαρρύνουν την εθιστική συμπεριφορά

Σύνταξη
Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Η εξομολόγηση του Ριτσάρλισον για την κατάθλιψη: «Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο»

Ο Ριτσάρλισον σε μεγάλη του συνέντευξη στο France Football μίλησε για την δύσκολη περίοδο της κατάθλιψης, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.

Σύνταξη
Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ
«Χριστός Ανέστη» 13.04.26

Τομ Χανκς, Ρίτα Γουίλσον, Νία Βαρντάλος, Μπίλι Ζέιν, Τζον Στάμος – Αυθεντικά ορθόδοξο Πάσχα για την ελίτ ομογένεια του Χόλιγουντ

Ρίτα Γουίλσον, Τζον Στάμος και όλη η ελληνική παροικία του Χόλιγουντ στο κάλεσμα της παράδοσης από τη Νία Βαρντάλος

Σύνταξη
Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)
Μπάσκετ 13.04.26

Το μήνυμα του Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα προχώρησε σε μία διευκρινιστική δήλωση σχετικά με το γιατί δεν προπονείται ακόμη με τη Σάσαρι και υπογράμμισε ότι ο στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό.

Σύνταξη
Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα
Τουρκία 13.04.26

Φιντάν: Ελλάδα και Κύπρος δεν χρειάζονται στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ – Η συνεργασία τους φέρνει προβλήματα

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ», τόνισε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
Πολυεπίπεδο ρίσκο 13.04.26

Γιατί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ

Αναλυτής του BBC προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ ρισκάρουν με την απόφαση να αποκλείσουν τα λιμάνια του Ιράν - Ποιες χώρες προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Κόσμος 13.04.26

Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
Κόσμος 13.04.26

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
Εφηβικά δράματα 13.04.26

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

