Επιζώσα του Έπσταϊν προς Μελάνια Τραμπ: «Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου»

Η δημόσια παρέμβαση της Τζουλιέτ Μπράιαντ, μίας από τις γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Τζέφρι Έπσταϊν, έρχεται να πυροδοτήσει νέα ένταση γύρω από το όνομα της Μελάνια Τραμπ, λίγο μετά την τοποθέτησή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο.

Σε βίντεο που διακινείται ευρέως στα social media, η Μπράιαντ απαντά ευθέως στη Μελάνια Τραμπ, λέγοντας:

«Γεια σου Μελάνια Τραμπ. Με λένε Τζουλιέτ Μπράιαντ. Είμαι επιζώσα του Έπσταϊν. Θέλεις τα κορίτσια να καταθέσουν ενόρκως, λοιπόν, ορίστε, καταθέτω ότι όλα όσα έχω πει είναι αλήθεια. Δυστυχώς, πολλά από τα κορίτσια που κατέθεσαν έχουν πεθάνει. Ίσως ήρθε η ώρα να καταθέσετε κι εσύ και ο σύζυγός σου».

Τι είχε δηλώσει η Μελάνια Τραμπ

Στην ομιλία της από τον Λευκό Οίκο, η Μελάνια Τραμπ επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ.

Διαβάζοντας από γραπτή δήλωση, υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ καμία σχέση μαζί τους, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν γνώρισε τον σύζυγό της μέσω του Έπσταϊν. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είχε καμία γνώση για τις εγκληματικές του δραστηριότητες.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε για προσπάθειες ορισμένων που έχουν στόχο να «συκοφαντήσουν» τη φήμη της διαδίδοντας «ψέματα» για εκείνη και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων χρηματιστή.

«Ποτέ δεν είχα γνώση για την κακοποίηση των θυμάτων του Έπσταϊν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν ήταν φίλη με τον Έπσταϊν, δεν πέταξε ποτέ με το ιδιωτικό του αεροπλάνο ούτε επισκέφθηκε το ιδιωτικό του νησί.

«Ποτέ δεν ήμουν φίλη με τον Έπσταϊν. Ο Ντόναλντ και εγώ προσκαλούμασταν κατά καιρούς στα ίδια πάρτι με τον Έπσταϊν. Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν είχα σχέση με τον Έπσταϊν ή τη συνεργό του, τη Μάξγουελ», τόνισε.

«Τα ψέματα που με συνδέουν με τον διασυρμένο Τζέφρι Έπσταϊν πρέπει να σταματήσουν σήμερα», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι ουδέποτε είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του ή με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξουελ. Όπως σημείωσε, η μόνη επαφή που είχε με τη Μάξουελ περιοριζόταν σε περιστασιακή αλληλογραφία.

«Δεν είμαι θύμα του Έπσταϊν», ανέφερε επίσης η Μελάνια Τραμπ.

Η πρώτη επαφή με τον Έπσταϊν

Η Τζουλιέτ Μπράιαντ περιγράφει ότι όταν γνώρισε τον Έπσταϊν ήταν μόλις 20 ετών, φοιτήτρια ψυχολογίας και φιλοσοφίας στο Κέιπ Τάουν, ενώ παράλληλα εργαζόταν ως μοντέλο.

Όπως αφηγείται, μια κοπέλα την πλησίασε σε μια βραδινή έξοδο και της πρότεινε να γνωρίσει έναν ισχυρό άνδρα, τον οποίο αποκάλεσε «βασιλιά της Αμερικής». Εκείνος, όπως της είπε, βρισκόταν στην πόλη μαζί με τον Μπιλ Κλίντον, τον Κέβιν Σπέισι και τον Κρις Τάκερ.

«Μου είπε ότι ο καλύτερός του φίλος, ο Λέσλι Γουέξνερ, είναι ιδιοκτήτης της Victoria’s Secret και ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να τους γνωρίσω, γιατί ίσως βοηθούσε την καριέρα μου στο μόντελινγκ», έχει δηλώσει.

Η ίδια επισημαίνει ότι δεν κατηγορεί τον Κλίντον, τον Σπέισι ή τον Τάκερ για οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Από το Κέιπ Τάουν στη Νέα Υόρκη

Την επόμενη ημέρα από τη γνωριμία, δέχτηκε τηλεφώνημα ότι ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν να δει το portfolio της. Σύντομα, όπως λέει, άρχισαν να κανονίζονται βίζα και εισιτήρια για τις ΗΠΑ.

«Δεν είχα χρήματα, αλλά μου είπαν να μην ανησυχώ, γιατί θα τα αφαιρούσαν από τα έσοδα που θα είχα εκεί», ανέφερε.

Η ίδια τονίζει ότι η διαδικασία έκδοσης βίζας προχώρησε ασυνήθιστα γρήγορα και μέσα σε περίπου τρεις εβδομάδες είχε ήδη φτάσει στην Αμερική.

Το ταξίδι στο ιδιωτικό νησί

Μετά την άφιξή της στη Νέα Υόρκη, της ανακοινώθηκε ότι θα ταξίδευε στην Καραϊβική, στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν — κάτι που, όπως λέει, πίστεψε ότι αφορούσε επαγγελματική φωτογράφιση.

Ωστόσο, περιγράφει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Στο αεροδρόμιο Teterboro, σύμφωνα με την ίδια, δεν έγινε κανένας έλεγχος, ούτε σε διαβατήρια ούτε σε αποσκευές, ενώ υποστηρίζει ότι το διαβατήριό της της αφαιρέθηκε μέσα στο αεροσκάφος.

«Καθώς το αεροπλάνο απογειωνόταν, άρχισε να με αγγίζει βίαια ανάμεσα στα πόδια και πανικοβλήθηκα. Τότε κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν ευκαιρία για μόντελινγκ – είχα απαχθεί», είπε.

Οι καταγγελίες για trafficking

Η Μπράιαντ υποστηρίζει ότι μεταφέρθηκε στο νησί του Έπσταϊν και εγκλωβίστηκε εκεί, χωρίς ποτέ να υπάρξει η υποτιθέμενη επαγγελματική ευκαιρία.

Όπως λέει, έπεσε θύμα trafficking για τα επόμενα χρόνια της ζωής της, κάνοντας λόγο για πλήρη εξαπάτηση.

Οι αποζημιώσεις

Χρόνια αργότερα, η Τζουλιέτ Μπράιαντ εντάχθηκε στο πρόγραμμα αποζημίωσης θυμάτων του Έπσταϊν το 2020, ενώ το 2023 έλαβε και επιπλέον αποζημίωση μέσω διακανονισμού με την JP Morgan Chase.