Μια συντονισμένη πίεση προς τις αμερικανικές αρχές φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον ρόλο της βιομηχανίας της μόδας στο σκάνδαλο του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, με αιχμή το ενδεχόμενο εμπλοκής πρακτορείων μοντέλων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Σάρα Ζιφ, ιδρύτρια της Model Alliance και πρώην μοντέλο, ζητά να εξεταστεί σε βάθος αν στελέχη του χώρου λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος που διευκόλυνε την πρόσβαση του Έπσταϊν σε νεαρά κορίτσια.

Παρέμβαση με υπογραφές επιζωσών

Περισσότερες από 40 επιζώσες της υπόθεσης συνυπογράφουν επιστολή προς τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και τους βουλευτές Ρο Κάνα και Τόμας Μάσι, ζητώντας επίσημη έρευνα.

Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι τα ονόματα πρακτόρων, ιδιοκτητών και ανιχνευτές μοντέλων που εμφανίζονται στα αρχεία Έπσταϊν και σε μαρτυρίες «δείχνουν κάτι πολύ ευρύτερο από έναν μεμονωμένο θύτη που δρούσε μόνος».

«Αγωγός» προς ισχυρούς θύτες

Οι επιζώσες περιγράφουν ένα σύστημα εξουσίας μέσα στη μόδα, όπου τα πρακτορεία λειτουργούσαν ως «αγωγός» μέσω του οποίου ευάλωτες έφηβες οδηγούνταν σε ισχυρούς άνδρες.

Ο Έπσταϊν, όπως τονίζεται, δεν ήταν μια μεμονωμένη εξαίρεση, αλλά «ωφελούμενος και μέρος αυτού του συστήματος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται —δημόσια αρχεία, μαρτυρίες, δημοσιογραφικές έρευνες και υλικό από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης—:

το δίκτυο trafficking του Έπσταϊν διασταυρωνόταν άμεσα με πρακτορεία μοντέλων

διασταυρωνόταν άμεσα με πρακτορεία μοντέλων στελέχη της βιομηχανίας τον έφεραν σε επαφή με νεαρές γυναίκες και ανήλικες

τον έφεραν σε επαφή με νεαρές γυναίκες και ανήλικες διευκόλυναν την πρόσβαση σε πιθανά θύματα

Τα πρόσωπα που ζητείται να ερευνηθούν

Η επιστολή ζητά να εξεταστεί ο ρόλος συγκεκριμένων παραγόντων της βιομηχανίας:

η Φέιθ Κέιτς, επικεφαλής της Next Management (όπου εργαζόταν και η Ζιφ)

ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, συνεργάτης του Έπσταϊν, που πέθανε στη φυλακή ενώ ερευνάτο στη Γαλλία για βιασμό και trafficking ανηλίκων

ο Ζεράλντ Μαρί, επικεφαλής της Elite στην Ευρώπη, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για βιασμό από περισσότερα από 15 πρώην μοντέλα, μεταξύ των οποίων και η Καρέ Ότις

Η Ζιφ επιμένει ότι πρέπει να διερευνηθεί «αν και πώς τα πρακτορεία και οι ατζέντηδες διευκόλυναν την κακοποίηση».

Ο Ρο Κάνα δήλωσε ότι θα φέρει τα στοιχεία στην επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου και θα ζητήσει την κλήτευση εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο νόμος που άλλαξε τους όρους – αλλά όχι παντού

Η συζήτηση έρχεται εννέα μήνες μετά την ψήφιση του Fashion Workers Act, νόμου που προωθήθηκε με τη συμβολή της Model Alliance.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει:

δικαίωμα των μοντέλων να ανακτούν την πληρεξουσιότητα που συνήθως παραχωρούσαν στα πρακτορεία

προστασία από παρενόχληση και αντίποινα

ασφαλείς συνθήκες εργασίας

πληρωμή υπερωριών και κατοχυρωμένα διαλείμματα

Επίσης, καθιστά τα πρακτορεία υπεύθυνα αν στέλνουν μοντέλα σε γνωστούς κακοποιητές, ενώ περιορίζει τις χρεώσεις που συχνά κρατούσαν τα μοντέλα σε χρέος — μια κατάσταση που, όπως λέει η Ζιφ, τα έφερνε «στη θέση να πηγαίνουν σε δείπνα με επιχειρηματίες απλώς για να εξασφαλίσουν φαγητό».

Ωστόσο, ο νόμος ισχύει μόνο στη Νέα Υόρκη, ενώ η βιομηχανία της μόδας λειτουργεί διεθνώς.

«Κανονικοποιημένη εκμετάλλευση»

Η Ζιφ μιλά ανοιχτά για «αμφίβολες έως και εγκληματικές πρακτικές» που είχαν κανονικοποιηθεί στον χώρο.

Όπως λέει, δεν θα είχε αφιερώσει πάνω από μία δεκαετία σε αυτή τη μάχη αν δεν είχε βιώσει και η ίδια κακοποιητικές συμπεριφορές.

Το 2011 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ της, Picture Me, όπου περιγράφει τη βιομηχανία ως έναν κόσμο «χτισμένο πάνω στη φαντασία, αλλά με τίμημα», παρομοιάζοντας την εμπειρία του μοντέλου με «μια ζωντανή κούκλα υπό συνεχή επιφανειακή παρατήρηση».

Μετά την κυκλοφορία του, όπως λέει, τα έσοδά της από το μόντελινγκ μηδενίστηκαν, οδηγώντας την ακόμη και σε οικονομικές δυσκολίες.

Πέρα από τις πασαρέλες

Για τη Ζιφ, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη μόδα.

«Αυτό που φαίνεται λαμπερό απ’ έξω, για πολλούς από εμάς ήταν ένα σύστημα που έβαζε συστηματικά έφηβες σε επικίνδυνες και εκμεταλλευτικές καταστάσεις», σημειώνει.

Και καταλήγει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αγγίζει συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των γυναικών — πολύ πέρα από τα όρια της βιομηχανίας.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @saraziff