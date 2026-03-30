30.03.2026 | 08:24
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Culture Live 30 Μαρτίου 2026, 06:02

Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια συντονισμένη πίεση προς τις αμερικανικές αρχές φέρνει ξανά στο επίκεντρο τον ρόλο της βιομηχανίας της μόδας στο σκάνδαλο του καταδικασμένου παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, με αιχμή το ενδεχόμενο εμπλοκής πρακτορείων μοντέλων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Σάρα Ζιφ, ιδρύτρια της Model Alliance και πρώην μοντέλο, ζητά να εξεταστεί σε βάθος αν στελέχη του χώρου λειτούργησαν ως συνδετικός κρίκος που διευκόλυνε την πρόσβαση του Έπσταϊν σε νεαρά κορίτσια.

Παρέμβαση με υπογραφές επιζωσών

Περισσότερες από 40 επιζώσες της υπόθεσης συνυπογράφουν επιστολή προς τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και τους βουλευτές Ρο Κάνα και Τόμας Μάσι, ζητώντας επίσημη έρευνα.

Στην επιστολή υποστηρίζεται ότι τα ονόματα πρακτόρων, ιδιοκτητών και ανιχνευτές μοντέλων που εμφανίζονται στα αρχεία Έπσταϊν και σε μαρτυρίες «δείχνουν κάτι πολύ ευρύτερο από έναν μεμονωμένο θύτη που δρούσε μόνος».

«Αγωγός» προς ισχυρούς θύτες

Οι επιζώσες περιγράφουν ένα σύστημα εξουσίας μέσα στη μόδα, όπου τα πρακτορεία λειτουργούσαν ως «αγωγός» μέσω του οποίου ευάλωτες έφηβες οδηγούνταν σε ισχυρούς άνδρες.

Ο Έπσταϊν, όπως τονίζεται, δεν ήταν μια μεμονωμένη εξαίρεση, αλλά «ωφελούμενος και μέρος αυτού του συστήματος».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται —δημόσια αρχεία, μαρτυρίες, δημοσιογραφικές έρευνες και υλικό από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης—:

  • το δίκτυο trafficking του Έπσταϊν διασταυρωνόταν άμεσα με πρακτορεία μοντέλων
  • στελέχη της βιομηχανίας τον έφεραν σε επαφή με νεαρές γυναίκες και ανήλικες
  • διευκόλυναν την πρόσβαση σε πιθανά θύματα

Τα πρόσωπα που ζητείται να ερευνηθούν

Η επιστολή ζητά να εξεταστεί ο ρόλος συγκεκριμένων παραγόντων της βιομηχανίας:

  • η Φέιθ Κέιτς, επικεφαλής της Next Management (όπου εργαζόταν και η Ζιφ)
  • ο Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, συνεργάτης του Έπσταϊν, που πέθανε στη φυλακή ενώ ερευνάτο στη Γαλλία για βιασμό και trafficking ανηλίκων
  • ο Ζεράλντ Μαρί, επικεφαλής της Elite στην Ευρώπη, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για βιασμό από περισσότερα από 15 πρώην μοντέλα, μεταξύ των οποίων και η Καρέ Ότις

Η Ζιφ επιμένει ότι πρέπει να διερευνηθεί «αν και πώς τα πρακτορεία και οι ατζέντηδες διευκόλυναν την κακοποίηση».

Ο Ρο Κάνα δήλωσε ότι θα φέρει τα στοιχεία στην επιτροπή εποπτείας του Κογκρέσου και θα ζητήσει την κλήτευση εμπλεκόμενων προσώπων.

Ο νόμος που άλλαξε τους όρους – αλλά όχι παντού

Η συζήτηση έρχεται εννέα μήνες μετά την ψήφιση του Fashion Workers Act, νόμου που προωθήθηκε με τη συμβολή της Model Alliance.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει:

  • δικαίωμα των μοντέλων να ανακτούν την πληρεξουσιότητα που συνήθως παραχωρούσαν στα πρακτορεία
  • προστασία από παρενόχληση και αντίποινα
  • ασφαλείς συνθήκες εργασίας
  • πληρωμή υπερωριών και κατοχυρωμένα διαλείμματα

Επίσης, καθιστά τα πρακτορεία υπεύθυνα αν στέλνουν μοντέλα σε γνωστούς κακοποιητές, ενώ περιορίζει τις χρεώσεις που συχνά κρατούσαν τα μοντέλα σε χρέος — μια κατάσταση που, όπως λέει η Ζιφ, τα έφερνε «στη θέση να πηγαίνουν σε δείπνα με επιχειρηματίες απλώς για να εξασφαλίσουν φαγητό».

Ωστόσο, ο νόμος ισχύει μόνο στη Νέα Υόρκη, ενώ η βιομηχανία της μόδας λειτουργεί διεθνώς.

«Κανονικοποιημένη εκμετάλλευση»

Η Ζιφ μιλά ανοιχτά για «αμφίβολες έως και εγκληματικές πρακτικές» που είχαν κανονικοποιηθεί στον χώρο.

Όπως λέει, δεν θα είχε αφιερώσει πάνω από μία δεκαετία σε αυτή τη μάχη αν δεν είχε βιώσει και η ίδια κακοποιητικές συμπεριφορές.

Το 2011 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ της, Picture Me, όπου περιγράφει τη βιομηχανία ως έναν κόσμο «χτισμένο πάνω στη φαντασία, αλλά με τίμημα», παρομοιάζοντας την εμπειρία του μοντέλου με «μια ζωντανή κούκλα υπό συνεχή επιφανειακή παρατήρηση».

Μετά την κυκλοφορία του, όπως λέει, τα έσοδά της από το μόντελινγκ μηδενίστηκαν, οδηγώντας την ακόμη και σε οικονομικές δυσκολίες.

Πέρα από τις πασαρέλες

Για τη Ζιφ, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη μόδα.

«Αυτό που φαίνεται λαμπερό απ’ έξω, για πολλούς από εμάς ήταν ένα σύστημα που έβαζε συστηματικά έφηβες σε επικίνδυνες και εκμεταλλευτικές καταστάσεις», σημειώνει.

Και καταλήγει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αγγίζει συνολικά τα δικαιώματα των εργαζομένων και των γυναικών — πολύ πέρα από τα όρια της βιομηχανίας.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @saraziff

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Δικαίωμα στο σκοτάδι: Όταν η «τοξική θετικότητα» γίνεται η αόρατη φυλακή μας
Γιατί πρέπει να σταματήσουμε να κρύβουμε κάτω από το χαλί τις αδυναμίες μας. Η πραγματική λύτρωση έρχεται όταν μοιράζεσαι τα σκοτάδια σου με κάποιον που δεν θα σε κρίνει.

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

