28 Μαρτίου 2026, 20:40

Αλληλογραφία που βλέπει το φως αποκαλύπτει στενή σχέση της Φέιθ Κέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η σχέση ανάμεσα στη Φέιθ Κέιτς και τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν πολύ πιο στενή —και πιο ενεργή— απ’ ό,τι είχε γίνει μέχρι σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Guardian, η επί δεκαετίες επικεφαλής της Next Management όχι μόνο διατηρούσε προσωπική επαφή μαζί του, αλλά φέρεται να λειτουργούσε και ως σύνδεσμος με γυναίκες του πρακτορείου της.

Η Κέιτς, που εκπροσώπησε μεγάλα ονόματα όπως η Αλέξα Τσανγκ, η Μίλα Γιόβοβιτς και η Μπίλι Άιλις, αποχώρησε διακριτικά λίγο πριν αρχίσουν να δημοσιοποιούνται τα «αρχεία Έπσταϊν».

«Είμαι και θα είμαι πάντα φίλη σου… άνευ όρων… θα είμαι πάντα εκεί για σένα»

«Θα είμαι πάντα φίλη σου»

Τα emails που περιλαμβάνονται στα αρχεία δείχνουν μια σχέση με έντονα προσωπικό χαρακτήρα — ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2009.

Σε μήνυμα που του έστειλε ενώ εκείνος βρισκόταν στη φυλακή, η Κέιτς γράφει: «Είμαι και θα είμαι πάντα φίλη σου… άνευ όρων… θα είμαι πάντα εκεί για σένα».

Λίγο μετά την αποφυλάκισή του, επανέρχεται στο ίδιο ύφος: «Σε σκέφτομαι πολύ και ελπίζω να βρίσκεις επιτέλους λίγη ηρεμία… είσαι πάντα στις σκέψεις και στις προσευχές μου. Είσαι καλός φίλος, αγαπημένε μου φίλε».

Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν χαρακτηριστικά ψυχρή: «Ευχαριστώ… ας επιστρέψουμε στη δουλειά».

Σε άλλο σημείο της αλληλογραφίας, η Κέιτς του γράφει ευθέως: «Σε αγαπώ πραγματικά σαν αδελφό».

«Σε σκέφτομαι πολύ και ελπίζω να βρίσκεις επιτέλους λίγη ηρεμία… είσαι πάντα στις σκέψεις και στις προσευχές μου. Είσαι καλός φίλος, αγαπημένε μου φίλε»

«Μπορώ να σου βρω δύο»

Τα emails δείχνουν ότι η επαφή τους δεν ήταν μόνο προσωπική. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο Έπσταϊν ζητά γυναίκες και η Κέιτς φαίνεται να ανταποκρίνεται.

Σε μήνυμα του 2011, εκείνος της στέλνει λίστα με ονόματα. Λίγες ώρες μετά, η απάντησή της είναι ξεκάθαρη: «Μπορώ να σου βρω δύο — αυτά μου ζήτησες. Περίμενε».

Την ίδια περίοδο, ο Έπσταϊν ζητά από συνεργάτες του να του εξασφαλίσουν «ονόματα κοριτσιών» μέσω της Κέιτς, ενώ σε άλλο email τη ρωτά αν έχει «φιλόδοξες ηθοποιούς» για δείπνο με τον Γούντι Άλεν.

«Τα λεφτά είναι το κίνητρο»

Ακόμη και όταν άρχισαν να δημοσιοποιούνται καταγγελίες εις βάρος του, η στάση της παρέμεινε υποστηρικτική.

Σε ένα email, σχολιάζοντας γυναίκες που τον κατηγορούσαν, γράφει: «Τα λεφτά είναι το κίνητρο για τους ανθρώπους».

Σε άλλη περίπτωση, απαντώντας σε νέα καταγγελία, σημειώνει: «Και τυχερή να είναι… οι άνθρωποι είναι τρελοί».

Μετά τη δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση της Βιρτζίνια Τζουφρέ, του προτείνει: «Κράτα πολύ χαμηλό προφίλ… και κάνε δωρεές σε σκοπούς που βοηθούν τους άλλους. Αυτό θα κάνει τον κόσμο να μιλά για σένα, αλλά με θετικό τρόπο».

«Σε αγαπώ πραγματικά σαν αδελφό»

«Μην πεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις»

Η σχέση τους είχε και έντονη οικονομική διάσταση. Σε email του 2010, ο Έπσταϊν τον συμβουλεύει για αγορά ακινήτου: «Είμαι στο Παρίσι. Μην πεις στον μεσίτη μέχρι πού είσαι διατεθειμένη να φτάσεις — θα σου κοστίσει άλλο μισό εκατομμύριο αν δεν προσέξεις».

Σε άλλα μηνύματα, η Κέιτς εμφανίζεται να πιέζει έντονα για να προχωρήσει η αγορά: «Δεν θέλω να το χάσω… όχι για μένα, για τα παιδιά μου».

«Θα σου δανείσω τα 6 εκατομμύρια — αλλά κρυφά»

Από το 2015 και μετά, ο Έπσταϊν φαίνεται να εμπλέκεται ενεργά στα επιχειρηματικά της Next.

Σε ένα από τα πιο αποκαλυπτικά emails, της γράφει: «Θα σου δανείσω — σε εσένα μόνο — τα 6 εκατομμύρια. Ξεκίνα προσφορά για να αγοράσεις τη Golden Gate στα 5. Το όνομά μου δεν πρέπει να εμπλακεί. Φυσικά».

Σε άλλα μηνύματα, της δίνει ακόμη και «γραμμή» για το τι να πει σε στελέχη της εταιρείας, επιχειρώντας να καθοδηγήσει τη διαπραγμάτευση.

«Κράτα πολύ χαμηλό προφίλ… και κάνε δωρεές σε σκοπούς που βοηθούν τους άλλους. Αυτό θα κάνει τον κόσμο να μιλά για σένα, αλλά με θετικό τρόπο»

Ένα δίκτυο σχέσεων που προκαλεί ερωτήματα

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μαρτυρίες μοντέλων που περιγράφουν πώς βρέθηκαν σε επαφή με τον Έπσταϊν μέσω της Κέιτς, σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση σε ισχυρούς άνδρες παρουσιαζόταν ως μέρος της καριέρας.

Παρότι καμία από τις γυναίκες δεν κατήγγειλε κακοποίηση σε αυτές τις συγκεκριμένες επαφές, το συνολικό πλαίσιο δημιουργεί ένα ανησυχητικό μοτίβο.

Η αντίδραση

Η Next δηλώνει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τη σχέση της ιδρύτριάς της με τον Έπσταϊν και ότι προχωρά σε πλήρη αποστασιοποίηση.

Η ίδια η Κέιτς, μέσω εκπροσώπου, υποστηρίζει ότι δεν έθεσε ποτέ κανένα μοντέλο σε κίνδυνο, τονίζοντας ότι ο Έπσταϊν «ήταν δεινός χειριστής που αποκάλυπτε στους άλλους μόνο ό,τι ήθελε».

Η υπόθεση, ωστόσο, αφήνει πίσω της ένα βασικό ερώτημα: πού τελειώνει η «δικτύωση» και πού αρχίζει η ευθύνη, σε έναν χώρο όπου η εξουσία και η φιλοδοξία συναντιούνται.

