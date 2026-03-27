Από τη στιγμή που άρχισαν να δημοσιοποιούνται τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», με εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, εικόνων και βίντεο να έρχονται στο φως, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στις αποκαλύψεις — αλλά και σε ένα σοβαρό λάθος με άμεσες συνέπειες για τα θύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία επιζώσα της υπόθεσης του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν, με το ψευδώνυμο Jane Doe, κατέθεσε ομαδική αγωγή εκ μέρους της ίδιας και άλλων επιζωσών κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της Google, κατηγορώντας τους για παράνομη αποκάλυψη και συνεχιζόμενη διάδοση προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το CNBC.

Η ενάγουσα, που αναφέρεται ως Jane Doe, ζητεί από τη Google να αφαιρέσει και να αφαιρέσει (deindex) το σχετικό περιεχόμενο, ώστε να μην εμφανίζεται πλέον στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Παράλληλα, διεκδικεί αποζημιώσεις —τόσο αποκατάστασης όσο και τιμωρητικές— καθώς και κατ’ ελάχιστον 1.000 δολάρια για κάθε μέλος της ομαδικής αγωγής.



Πού και γιατί κατατέθηκε η αγωγή

Η αγωγή κατατέθηκε την Πέμπτη στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας, όπου βρίσκεται η έδρα της Google. Σύμφωνα με το κείμενο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε» περίπου 100 επιζώσες στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026, δημοσιοποιώντας στοιχεία που επέτρεπαν την ταυτοποίησή τους.

Όπως υποστηρίζεται, η απόφαση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής: προτιμήθηκε η ταχεία και μαζική δημοσιοποίηση των αρχείων έναντι της προστασίας της ιδιωτικότητας των θυμάτων.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έδωσαν προτεραιότητα στον όγκο και την ταχύτητα της δημοσιοποίησης έναντι της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των επιζωσών», υιοθετώντας μια προσέγγιση «δημοσίευση τώρα, διόρθωση μετά» (release now, retract later), που καθιστούσε τις παράνομες αποκαλύψεις όχι απλώς πιθανές, αλλά ουσιαστικά αναπόφευκτες, όπως μεταδίδει το Politico.

Τα αρχεία κατέβηκαν — το πρόβλημα όχι

Παρότι η κυβέρνηση παραδέχθηκε το λάθος και απέσυρε τα συγκεκριμένα δεδομένα, οι ενάγουσες τονίζουν ότι «διαδικτυακές πλατφόρμες όπως η Google συνεχίζουν να τα αναπαράγουν», αγνοώντας τα αιτήματα για αφαίρεση.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την αγωγή, εντοπίζεται συγκεκριμένα:

στη μηχανή αναζήτησης της Google

και στη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης AI Mode, που δημιουργεί αυτόματες περιλήψεις

Εκεί συνεχίζουν να εμφανίζονται προσωπικά στοιχεία των θυμάτων.

«Δεν είναι ουδέτερο εργαλείο»

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Google δεν λειτουργεί απλώς ως ουδέτερη πλατφόρμα. Αντίθετα, μέσω του σχεδιασμού της «ενίσχυσε σκόπιμα την παρενόχληση», φιλοξενώντας και προβάλλοντας πληροφορίες για τα θύματα.

Μάλιστα, τονίζεται ότι το AI Mode «δεν αποτελεί ουδέτερο ευρετήριο αναζήτησης», αλλά ενεργά παράγει και αναδεικνύει περιεχόμενο.

Καταγγελίες για «αντίποινα»

Η αγωγή προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων ενδέχεται να είχε τιμωρητικό χαρακτήρα, όπως μεταδίδει το Politico.

Όπως αναφέρεται, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνώριζαν ότι η πίεση για τη δημοσιοποίηση των αρχείων προερχόταν σε σημαντικό βαθμό από μια μικρή αλλά ιδιαίτερα ενεργή ομάδα επιζωσών, που ζητούσαν να αποκαλυφθεί το εύρος της εγκληματικής δράσης του Έπσταϊν.

Με βάση αυτό, η αγωγή υποστηρίζει ότι η αποκάλυψη στοιχείων ταυτοποίησης ενδέχεται να αποτέλεσε «τιμωρητική απάντηση» (punitive response) στη δημόσια διεκδίκηση διαφάνειας από τα θύματα.

Συγκεκριμένα περιστατικά έκθεσης

Σε ένα από τα πιο σοβαρά σημεία της αγωγής αναφέρεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη της Google:

εμφάνισε το πλήρες όνομα της ενάγουσας

δημοσίευσε το πλήρες email της

και παρείχε σύνδεσμο ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να της στείλει απευθείας μήνυμα

Τα στοιχεία εμφανίζονταν ως απαντήσεις σε αναζητήσεις, σε κάθε είδους πλατφόρμα και συσκευή.

«Ζούμε ξανά τον εφιάλτη»

Σύμφωνα με το NBC Νews, oι επιζώσες περιγράφουν ένα νέο κύμα τραύματος: «Άγνωστοι τις καλούν, τους στέλνουν email, απειλούν τη σωματική τους ασφάλεια και τις κατηγορούν ότι συνεργάζονταν με τον Έπσταϊν, ενώ στην πραγματικότητα είναι τα θύματά του».

Ο ρόλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει ότι η συμμόρφωση με τον νόμο που επέβαλε τη δημοσιοποίηση των αρχείων παρουσίασε «σημαντικές προκλήσεις», σημειώνοντας ότι τυχόν αποκαλύψεις στοιχείων ταυτοποίησης ήταν «ακούσιες» και ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για τη διόρθωση των λαθών.

Μετά από μήνες πιέσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε νωρίτερα φέτος περισσότερες από 3 εκατομμύρια επιπλέον σελίδες εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων εικόνων και βίντεο. Τον Αύγουστο του 2019, ο Έπσταϊν πέθανε σε φυλακή της Νέας Υόρκης, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του με ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σε επιστολή της 2ας Φεβρουαρίου προς τους δικαστές Ρίτσαρντ Μπέρμαν και Πολ Ένγκελμαϊερ, ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον ανέφερε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν «σε διαδικασία» αφαίρεσης των επίμαχων εγγράφων.

Όπως σημείωσε, οι υπηρεσίες εργάστηκαν «όλο το εικοσιτετράωρο μέσα στο Σαββατοκύριακο» και απέσυραν «χιλιάδες έγγραφα και αρχεία» που ενδέχεται να περιείχαν στοιχεία ταυτοποίησης, λόγω τεχνικών ή ανθρώπινων λαθών.

Παράλληλα, το Υπουργείο δηλώνει ότι βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες του, ενώ συμμορφώνεται με τον νόμο για τη διαφάνεια των αρχείων της υπόθεσης, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο.

Νομική σύγκρουση με τους κολοσσούς της τεχνολογίας

Η υπόθεση αγγίζει και ένα ευρύτερο ζήτημα: τα όρια της ευθύνης των τεχνολογικών πλατφορμών.

Η αγωγή φέρνει στο προσκήνιο το Άρθρο 230 του Νόμου περί Ευπρέπειας στις Επικοινωνίες (Communications Decency Act), που για χρόνια επιτρέπει σε εταιρείες να απαλλάσσονται από ευθύνη για περιεχόμενο που αναρτούν τρίτοι χρήστες.

Ωστόσο, με την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και φαινόμενα όπως τα deepfakes, αυξάνονται οι πιέσεις για επανεξέταση του πλαισίου.

Ο γενικός εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, Ραούλ Τόρρες, δήλωσε στο CNBC ότι τέτοιες υποθέσεις ενδέχεται να οδηγήσουν το Κογκρέσο σε «δραστική αναθεώρηση» του νόμου.

Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι η κυβέρνηση απέτυχε στο παρελθόν να αναγκάσει τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν τέτοιο υλικό, επιτρέποντας έτσι τη συνεχιζόμενη έκθεση των θυμάτων.

Νέο κύμα υποθέσεων κατά τεχνολογικών κολοσσών

Η αγωγή κατατίθεται σε μια περίοδο εντεινόμενων νομικών πιέσεων προς τις πλατφόρμες. Μόλις αυτή την εβδομάδα, δύο αποφάσεις ενόρκων —τόσο κατά της Meta όσο και σε υπόθεση που αφορά το YouTube της Google— έκριναν ότι οι εταιρείες αποτυγχάνουν να ελέγξουν περιεχόμενο που προκαλεί πραγματική βλάβη.

Παράλληλα, η Google βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με άλλη αγωγή, όπου πατέρας 36χρονου κατηγορεί το chatbot Gemini ότι ενθάρρυνε τον γιο του σε βίαιη επίθεση και τελικά σε αυτοκτονία.

Οι ευθύνες του κράτους

Η αγωγή δεν στρέφεται μόνο κατά της Google. Υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση απέτυχε διαχρονικά να αναγκάσει τις πλατφόρμες να αφαιρέσουν τέτοιο υλικό, επιτρέποντας έτσι τη συνεχιζόμενη έκθεση των θυμάτων.