Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες επιζωσών του μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν που έρχονται στο φως μέσα από το BBC Newsnight, αποκαλύπτοντας με λεπτομέρεια τον τρόπο δράσης του, τις επιθέσεις και το πώς ξεκινούσε η κακοποίηση.

Οι αφηγήσεις τους φωτίζουν ένα δίκτυο εξουσίας και σιωπής, αφήνοντας πίσω ερωτήματα που — όπως λένε — παραμένουν αναπάντητα.

«Νιώθεις ότι πνίγεσαι και πρέπει να αναπνεύσεις»

Η Τζοάνα Χάρισον δεν ήθελε ποτέ να μιλήσει. Όπως είπε, η κακοποίηση που υπέστη από τον Έπσταϊν την είχε γεμίσει «ντροπή και αμηχανία».

Η απόφασή της άλλαξε όταν το όνομά της αποκαλύφθηκε κατά λάθος μέσα από τα εκατομμύρια εγγράφων που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ — υλικό στο οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είχαν αφαιρεθεί σωστά τα στοιχεία των θυμάτων.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Βικτόρια Ντέρμπισαϊρ, εξήγησε: «Φτάνει ένα σημείο που νιώθεις ότι πνίγεσαι και πρέπει να αναπνεύσεις. Και αυτός είναι ο τρόπος μου να προσπαθήσω να αναπνεύσω».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία: «Δεν είναι φυσιολογικό να βλέπεις το πρόσωπο του κακοποιητή σου κάθε μέρα για έξι χρόνια στην τηλεόραση».

Πέντε γυναίκες, μία κοινή εμπειρία

Το BBC Newsnight έφερε για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο πέντε επιζώσες. Στη διάρκεια μιας πολύωρης συζήτησης, αντάλλασσαν χειρονομίες στήριξης και ξέσπασαν σε δάκρυα κοιτάζοντας φωτογραφίες τους από τότε που είχαν γνωρίσει τον Έπσταϊν.

Οι αφηγήσεις τους ανέδειξαν κοινά μοτίβα: η αρχή με ένα μασάζ, η σταδιακή κλιμάκωση και ένα περιβάλλον όπου — όπως πιστεύουν — ισχυρά πρόσωπα γύρω του πιθανότατα γνώριζαν τι συνέβαινε.

Κάποιες θυμήθηκαν το ιδιωτικό νησί Little St James, άλλες το ράντσο του στο Νέο Μεξικό.

«Όλα φαίνονταν φυσιολογικά»

Η Χάρισον γνώρισε τον Έπσταϊν στη Φλόριντα όταν ήταν 18 ετών. Όπως είπε, όλα ξεκίνησαν με μασάζ.

«Όλα φαίνονταν φυσιολογικά», είπε.

«Όταν άρχισε να αυνανίζεται, πάγωσα τελείως. Δεν νομίζω ότι είπα ούτε δύο λέξεις στη διαδρομή της επιστροφής».

Αργότερα, όπως κατήγγειλε, τη βίασε — συγκεκριμένα στα γενέθλιά του.

Σήμερα δηλώνει: «Έχω ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν ποτέ».

Η «Νίκι» και η πρώτη συνάντηση

Μια άλλη γυναίκα, που μίλησε ανώνυμα και αναφέρεται ως «Νίκι», περιέγραψε για πρώτη φορά τη δική της εμπειρία.

Γνώρισε τον Έπσταϊν στα 19 της, όταν εργαζόταν ως μοντέλο. Η πρώτη συνάντηση ξεκίνησε επίσης με μασάζ. Εκείνος της ζήτησε να βγάλει το τοπ και το σουτιέν της.

«Ειλικρινά σκέφτηκα ότι ίσως είναι απλώς ένας ηλικιωμένος πλούσιος άντρας με κάποιο φετίχ… ό,τι κι αν ήταν, πλήρωνε το ενοίκιό μου», είπε.

Η δεύτερη συνάντηση και το «κενό» 12 ωρών

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

«Όταν έφτασα στους μηρούς και μετά στο στήθος, άρχισε να τραβά το τζιν μου», είπε.

Του είπε ότι είχε περίοδο — κάτι που δεν ίσχυε. Εκείνος την πίεσε να κάνουν σεξ και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά της.

Η ίδια ντύθηκε και έφυγε για το μπάνιο να πλύνει τα χέρια της. Όταν επέστρεψε, της έδωσε νερό.

«Ήπια λίγο και δεν θυμάμαι τίποτα για τουλάχιστον 12 ώρες».

Ξύπνησε «άρρωστη, βαριά», και στο μπάνιο διαπίστωσε ενδείξεις σεξουαλικής επαφής, χωρίς ανάμνηση.

«Έχω κάνει ψυχοθεραπείες… αλλά όλα είναι μαύρα», είπε, ενώ εξηγούσε ότι ακόμη αδυνατεί να θυμηθεί τι συνέβη.

Η ίδια πιστεύει ότι ναρκώθηκε και βιάστηκε.

Αργότερα, όταν τον ξαναείδε, της ζήτησε να του κάνει μασάζ.

«Μου είπε: “Δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα”».

Η ίδια συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να γνωρίζει πως δεν είχε περίοδο μόνο αν είχε συμβεί κάτι ενώ ήταν αναίσθητη.

Μετά την κακοποίηση, όπως είπε, έφτασε να σκέφτεται ακόμη και αν τα παιδιά της θα ήταν καλύτερα χωρίς εκείνη: «Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα να επιβιώσω».

Η οργή για τα αρχεία

Η «Νίκι» ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία. Περίπου δύο εκατομμύρια δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Κατήγγειλε ότι χρειάστηκε μέχρι και νομοθετική παρέμβαση του Κογκρέσου — με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ — για να αναγκαστεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία. Όπως είπε, το γεγονός ότι η διαφάνεια δεν προέκυψε θεσμικά αλλά επιβλήθηκε πολιτικά αποτελεί «σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων».

Την ενοχλεί ακόμη και η ονομασία του νόμου: «Γιατί να συνεχίζουμε να δοξάζουμε αυτό το τέρας;».

Ζητά τα αρχεία να δημοσιοποιηθούν «σωστά, με ειλικρίνεια και με ηθικό τρόπο».

Όπως είπε, η συνεχής δημοσιότητα γύρω από την υπόθεση δεν επιτρέπει στις επιζώσες να προχωρήσουν.

«Το βλέπεις παντού… δεν σου επιτρέπει να γιατρευτείς».

Και κατέληξε: «Έχουμε γίνει πιόνια πολιτικής αντιπαράθεσης».

Τα ταξίδια με ισχυρούς

Η Σοντέι Ντέιβις μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες από ταξίδια που είχε κάνει με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Τζέφρι Έπσταϊν στην Αφρική.

Στα ταξίδια αυτά συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Γκισλέιν Μάξγουελ, ο Κέβιν Σπέισι και ο Μπιλ Κλίντον, στο πλαίσιο ανθρωπιστικής αποστολής για την προώθηση της πρόληψης του AIDS.

Όπως θυμάται, η εμπειρία έμοιαζε αρχικά σχεδόν ανέμελη: «Το είχα περιγράψει τότε στο ημερολόγιό μου ως την πιο ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων που μπορείς να φανταστείς… ήταν σχεδόν σαν κατασκήνωση, γιατί ταξιδεύαμε σε πέντε διαφορετικές χώρες μέσα σε πέντε ημέρες».

Στο αεροπλάνο, όπως είπε, «τρώγαμε σνακ, παίζαμε χαρτιά και λέγαμε ιστορίες».

Ωστόσο, αυτή η εικόνα συνυπήρχε με όσα — όπως καταγγέλλει — συνέβαιναν μακριά από τα βλέμματα: «Ήταν ένα ταξίδι ζωής — και δυστυχώς μολύνθηκε από αυτό που συνέβαινε πίσω από κλειστές πόρτες».

Η ίδια έχει δηλώσει ότι βιάστηκε από τον Έπσταϊν στο ιδιωτικό του νησί, όπου είχε βρεθεί αφού προσλήφθηκε για να του κάνει μασάζ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θυμήθηκε επίσης ένα περιστατικό στην Πορτογαλία, όταν το αεροπλάνο έκανε στάση για ανεφοδιασμό. Εκεί, όπως είπε, έκανε μασάζ στον Κλίντον στον αυχένα και την πλάτη. Στο ημερολόγιό της τον είχε περιγράψει τότε ως «ταπεινό, ευγενικό και χαρισματικό».

Ο πρώην πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε αργότερα σε κατάθεσή του, είπε ότι θα ήθελε να του είχε μιλήσει για όσα συνέβαιναν. Η ίδια, ωστόσο, ήταν κατηγορηματική: «Δεν επρόκειτο να μιλήσω σε κανέναν. Τι θα μπορούσε να κάνει; Ίσως να μην μάθουμε ποτέ».

Σε άλλο περιστατικό από το ίδιο ταξίδι, θυμήθηκε ότι τον βοήθησε να αγοράσει κοσμήματα για την κόρη του, την Τσέλσι — μια ακόμη λεπτομέρεια που, όπως λέει, δείχνει πόσο «κανονική» μπορούσε να μοιάζει η καθημερινότητα γύρω από τον Έπσταϊν, παρά όσα συνέβαιναν ταυτόχρονα.

Zorro Ranch: «Οι πιο σκοτεινές μου αναμνήσεις»

Ιδιαίτερη βαρύτητα στις μαρτυρίες έχει το Zorro Ranch στο Νέο Μεξικό — ένα από τα βασικά ακίνητα του Έπσταϊν, όπου, σύμφωνα με τις επιζώσες, εκτυλίχθηκε μεγάλο μέρος της κακοποίησης.

Η Σοντέι Ντέιβις ήταν κατηγορηματική: «Εκεί έγιναν τα περισσότερα. Οι πιο σκοτεινές μου αναμνήσεις είναι από το Zorro Ranch».

Περιγράφοντας την εμπειρία της στον χώρο, είπε ότι ένιωθε «παγιδευμένη», ενώ η αίσθηση που της άφησε ήταν «παγωμένη, σκοτεινή και ανατριχιαστική».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Λίζα Φίλιπς, η οποία θυμήθηκε την πρώτη της εντύπωση: «Θυμάμαι να σκέφτομαι “αυτό το μέρος είναι πραγματικά ανατριχιαστικό” — είχε αυτή την αίσθηση».

Οι μαρτυρίες αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς νωρίτερα μέσα στη χρονιά νέες καταγγελίες που περιλαμβάνονται σε αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης οδήγησαν την Πολιτεία του Νέου Μεξικού να ανοίξει ξανά ποινική έρευνα για την έπαυλη.

Η αρχική έρευνα είχε τεθεί στο αρχείο το 2019, έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να προχωρήσουν οι ομοσπονδιακές διαδικασίες. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία επανέφεραν το Zorro Ranch στο επίκεντρο, με τις αρχές να εξετάζουν εκ νέου τι ακριβώς συνέβη στον χώρο.

Η ίδια η Ντέιβις εκτιμά ότι «υπάρχουν πολλά ακόμη που δεν έχουν αποκαλυφθεί» για όσα έγιναν εκεί.

«They would learn a lot by talking to the victims» Epstein survivor Lisa Phillips says she is willing to speak to UK police regarding her friend’s allegation that she was forced by Epstein to have sex with former Prince Andrew, but they have never contacted her.

#Newsnight pic.twitter.com/KmKYe2AQEy — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) March 25, 2026

«Μου αρέσει να έχω πράγματα για τους ανθρώπους»

Σύμφωνα με τη Σοντέι Ντέιβις, ο Τζέφρι Έπσταϊν συνήθιζε να καυχιέται για τις ισχυρές γνωριμίες του και να προβάλλει το δίκτυο επαφών του ως ένδειξη ισχύος.

Όπως είπε, αναφερόταν ανοιχτά στο ότι είχε δανείσει χρήματα στη Σάρα Φέργκιουσον, την πρώην δούκισσα της Υόρκης, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ήταν μυστικό». Παράλληλα, στα ακίνητά του υπήρχαν — σύμφωνα με την ίδια — κορνιζαρισμένες φωτογραφίες της Φέργκιουσον μαζί με τον πρώην σύζυγό της, τον (τότε) Πρίγκιπα Άντριου, και τις κόρες τους, στοιχείο που, όπως εκτιμάται, ενίσχυε την εικόνα του ως ανθρώπου με πρόσβαση σε ισχυρούς κύκλους.

🚨 PICTURED: The first known photo of Jeffrey Epstein, Peter Mandelson and Andrew Mountbatten-Windsor sitting together pic.twitter.com/aGJ9YxBqZh — Politics UK (@PolitlcsUK) March 13, 2026



Στο ίδιο πλαίσιο, η Λίζα Φίλιπς μετέφερε την εμπειρία φίλης της — η οποία δεν έχει μιλήσει δημόσια και επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη. Όπως είπε, το 2003 η φίλη της βρέθηκε στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στην Upper East Side της Νέας Υόρκης, όπου της ζητήθηκε να μπει σε ένα δωμάτιο και να έχει σεξουαλική επαφή με έναν άνδρα, τον οποίο — σύμφωνα με την ίδια — αναγνώρισε ως τον Πρίγκιπα Άντριου. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η Φίλιπς περιέγραψε ότι αργότερα ρώτησε τον Έπσταϊν γιατί οργάνωσε αυτή τη συνάντηση. Όπως είπε, εκείνος αντέδρασε με ένα ειρωνικό χαμόγελο και απάντησε: «Μου αρέσει να έχω πράγματα για τους ανθρώπους».

“Jeffrey Epstein… was dealing with presidents and prime ministers and billionaires.” Thomas Massie, the Republican congressman whose Act forced the release of the Epstein files, discusses the “asymmetry of the power” between Epstein and survivors of his abuse.#Newsnight pic.twitter.com/5ZfhI2L4bL — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) March 25, 2026



Η ίδια ερμήνευσε τη φράση αυτή ως ένδειξη ότι χρησιμοποιούσε τις επαφές και τις καταστάσεις που δημιουργούσε ως μέσο πίεσης και ελέγχου.

Παράλληλα, περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο — όπως πιστεύει — ο Έπσταϊν αντλούσε ικανοποίηση από τη συμπεριφορά του απέναντι στα θύματα: «Του άρεσε ο φόβος στα μάτια μας. Νομίζω ότι του άρεσε που ήμασταν παγωμένες και φοβισμένες και δεν ξέραμε τι να κάνουμε — και πιστεύω ότι αυτό τον διέγειρε».

Στη συνέντευξη, η Φίλιπς κάλεσε επίσης τις βρετανικές αρχές να επικοινωνήσουν μαζί της, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυμη να καταθέσει για όσα γνωρίζει σχετικά με την υπόθεση της φίλης της και την ενδεχόμενη εμπλοκή του Άντριου.

Ο θάνατος και οι αμφιβολίες

Οι επιζώσες που μίλησαν στο BBC Newsnight δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν πιστεύουν πως ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε.

«Τον ξέραμε, ξέραμε τι είδους άνθρωπος ήταν», είπε η Λίζα Φίλιπς, εκφράζοντας την αμφιβολία που — όπως προκύπτει από τη συζήτηση — συμμερίζονται και άλλες γυναίκες.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στις 10 Αυγούστου 2019 στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center στη Νέα Υόρκη, όπου κρατούνταν εν αναμονή δίκης για κατηγορίες sex trafficking και συνωμοσίας.

Ο θάνατός του αποδόθηκε επίσημα σε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, οι επιζώσες υποστηρίζουν ότι, με βάση την εμπειρία τους από τη συμπεριφορά και τον χαρακτήρα του, δυσκολεύονται να αποδεχτούν αυτό το συμπέρασμα. Όπως είπαν, παραμένουν με ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν ποτέ — και που, μετά τον θάνατό του, πιθανότατα δεν θα απαντηθούν.

Η αμφιβολία τους συνδέεται και με το ευρύτερο αίσθημα ότι πολλές πτυχές της υπόθεσης — τόσο για τα εγκλήματα όσο και για τους ανθρώπους γύρω του — παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

«You don’t believe he took his own life?» «Absolutely not.» Epstein survivors tell @vicderbyshire they do not believe Jeffrey Epstein killed himself: «he thought he was going to walk away from even this».#Newsnight pic.twitter.com/8Ltp0CbCU0 — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) March 25, 2026

«Δεν χαμογελάω πια το ίδιο»

Οι Τζένα-Λίζα Τζόουνς και Γουέντι Πεσάντε γνώρισαν τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν μόλις 14 ετών. Οι δύο γυναίκες ήταν φίλες τότε και παραμένουν μέχρι σήμερα, κουβαλώντας μια εμπειρία που — όπως λένε — επηρέασε βαθιά τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο.

«Όταν περνάς κάτι τέτοιο σε τόσο μικρή ηλικία, σου αλλοιώνει την πραγματικότητα για πολύ καιρό», είπε η Πεσάντε. «Δεν θα έπρεπε να έχεις τη νοοτροπία μιας σεξεργάτριας στα 14».

Σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συνέντευξης, και στις πέντε γυναίκες δόθηκαν φωτογραφίες του εαυτού τους από την ηλικία που είχαν όταν γνώρισαν τον Έπσταϊν.

Κοιτάζοντας τη δική της εικόνα από τα 18 της, η Τζοάνα Χάρισον είπε: «Δεν χαμογελάω πια το ίδιο».

Η Λίζα Φίλιπς, κοιτώντας μια φωτογραφία της πάνω σε σκάφος — με το νησί του Έπσταϊν να διακρίνεται στο βάθος — συνειδητοποίησε τη στιγμή που είχε αποτυπωθεί.

«Απολάμβανα τη ζωή μου και δεν είχα ιδέα τι επρόκειτο να μου συμβεί», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι αυτό το πρόσωπο που είχα όταν έφυγα από το νησί».

*Με πληροφορίες από: BBC