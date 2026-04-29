Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Σοβαρός τραυματισμός μέλους πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29.04.2026). Το πλοίο ήταν στην Αλόννησο και βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης βλάβης.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, μέλος του πληρώματος, ναύτης 40 ετών, κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πλοίο μέσα στο λιμάνι της Αλοννήσου, τραυματίστηκε σοβαρά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε μετά από πτώση του από ύψος έξι μέτρων με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Στη συνέχεια, με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ που είχε απογειωθεί από την Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή του προς τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
Το ατύχημα συνέβη ενώ επιβάτες περίμεναν να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να μπουν στο πλοίο.
Το συρματόσχοινο του καταπέλτη είχε κοπεί με αποτέλεσμα να μην μπορούσε να επιτραπεί είσοδος – έξοδος οχημάτων.
Οι πολίτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν ενημερώθηκαν ότι θα λάμβαναν μήνυμα στο κινητό τους για την ώρα αναχώρησης.
Τελικά οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Αλοννήσου στις 18:15.
- Αλόννησο: Σοβαρός τραυματισμός ναύτη σε πλοίο – Έπεσε από ύψος 6 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών
