Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
AI 29 Απριλίου 2026, 19:57

Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της δημοσιογραφίας

Λήγει στις 30 Απριλίου η περίοδος των εγγραφών για τοn B’ κύκλο του εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης για δημοσιογράφους με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Α’ κύκλου, με 100 δημοσιογράφους που έλαβαν πιστοποίηση και είναι πλέον εξοπλισμένοι με τις γνώσεις και τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Β’ κύκλος έρχεται ακόμα πιο βελτιωμένος, ακόμα πιο ολοκληρωμένος, ακόμα πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Τεχνητή Νοημοσύνη και δημοσιογραφία

Το πρόγραμμα στοχεύει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις γύρω από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η ΤΝ παρουσιάζεται όχι ως αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, αλλά ως υποστηρικτικό εργαλείο που ενισχύει την παραγωγικότητα, την ταχύτητα και τη δημιουργικότητα στην παραγωγή περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία όπως το ChatGPT για δημιουργία και επιμέλεια κειμένων, το DALL·E για οπτικό υλικό, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές για ανάλυση δεδομένων, μεταγραφή και πολυμεσική παραγωγή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή όλα τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι χρήσιμα στις αίθουσες σύνταξης: Πώς με ChatGPT, Claude και Gemini μπορείς να ολοκληρώσεις σε 20 λεπτά ό,τι παλιά σου έπαιρνε ένα ολόκληρο 8ωρο. Ποιο εργαλείο ταιριάζει σε κάθε περίπτωση – για κείμενο, εικόνα, ήχο ή βίντεο – ώστε να επιλέγεις πάντα το σωστό για το σωστό σκοπό. Όλα τα μυστικά της ΤΝ που θα σε κάνουν πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό και πιο παραγωγικό δημοσιογράφο – χωρίς να χάνεις τίποτα από την ποιότητα της δουλειάς σου.  Live εργαλεία και πραγματικά case studies από εξειδικευμένους στην ΤΝ δημοσιογράφους, που ήδη τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά και το νομικό πλαίσιο, τους κινδύνους και τα ηθικά διλήμματα – γιατί η ΤΝ στη δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ταχύτητα, είναι και ευθύνη.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κριτική προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης:

  • κατανόηση δυνατοτήτων και περιορισμών,
  • εξέταση ζητημάτων ηθικής, ασφάλειας και παραπληροφόρησης,
  • διατήρηση της δημοσιογραφικής ακεραιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ενσωματώνουν υπεύθυνα τα εργαλεία ΤΝ στη δουλειά τους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και το εύρος του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου, με τον άνθρωπο πάντα στο κέντρο της διαδικασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 8 Μαίου και η διάρκειά τους είναι 150 ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: http://future.ionio.gr/jourai/

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, μεταξύ των οποίων: Βασιλόπουλος Βασίλης – Media, Tech and Data Ethicist – DPO, ΕΡΤ, Βραχάτης Αριστείδης – Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γεωργίου Γιάννης – προϊστάμενος Διεύθυνσης Έρευνας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ-ΜΠΕ, Καϊμάκη Βάλια – Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παναγόπουλος Ανδρέας – Special Advisor – Digital Media, Alter Ego Media και Τριανταφύλλου Σωτήρης – πρόεδρος, ΠΟΕΣΥ.

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)
Ο Κάρλο Αντσελότι «δεσμεύτηκε» να καλέσει τον Νεϊμάρ στο Μουντιάλ! – Τι είπε σε δύο οπαδούς (vid)

Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»
Μαθαίνοντας στις γυναίκες να υποτάσσονται: Η αναπτυσσόμενη βιομηχανία πίσω από τα «σχολεία για καλές συζύγους»

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης
Με 10% τρέχει ο «πληθωρισμός της τσέπης» για τους Έλληνες καταναλωτές – Μακράν ο υψηλότερος της Ευρωζώνης

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση
MAGA ή «Πρώτα η Αμερική»; Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει τη σύγκρουση

Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings

Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Χωρίς τεθωρακισμένα και πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης στη Μόσχα - Φόβος για ουκρανική επίθεση

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

