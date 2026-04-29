Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Λήγει στις 30 Απριλίου η περίοδος των εγγραφών για τοn B’ κύκλο του εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης για δημοσιογράφους με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη για Δημοσιογράφους» από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Μετά την τεράστια επιτυχία του Α’ κύκλου, με 100 δημοσιογράφους που έλαβαν πιστοποίηση και είναι πλέον εξοπλισμένοι με τις γνώσεις και τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Β’ κύκλος έρχεται ακόμα πιο βελτιωμένος, ακόμα πιο ολοκληρωμένος, ακόμα πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης δημοσιογραφίας

Τεχνητή Νοημοσύνη και δημοσιογραφία

Το πρόγραμμα στοχεύει να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις γύρω από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοσιογραφία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η ΤΝ παρουσιάζεται όχι ως αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, αλλά ως υποστηρικτικό εργαλείο που ενισχύει την παραγωγικότητα, την ταχύτητα και τη δημιουργικότητα στην παραγωγή περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν σύγχρονα εργαλεία όπως το ChatGPT για δημιουργία και επιμέλεια κειμένων, το DALL·E για οπτικό υλικό, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές για ανάλυση δεδομένων, μεταγραφή και πολυμεσική παραγωγή.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα φέρει σε επαφή όλα τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που είναι χρήσιμα στις αίθουσες σύνταξης: Πώς με ChatGPT, Claude και Gemini μπορείς να ολοκληρώσεις σε 20 λεπτά ό,τι παλιά σου έπαιρνε ένα ολόκληρο 8ωρο. Ποιο εργαλείο ταιριάζει σε κάθε περίπτωση – για κείμενο, εικόνα, ήχο ή βίντεο – ώστε να επιλέγεις πάντα το σωστό για το σωστό σκοπό. Όλα τα μυστικά της ΤΝ που θα σε κάνουν πιο γρήγορο, πιο αποδοτικό και πιο παραγωγικό δημοσιογράφο – χωρίς να χάνεις τίποτα από την ποιότητα της δουλειάς σου. Live εργαλεία και πραγματικά case studies από εξειδικευμένους στην ΤΝ δημοσιογράφους, που ήδη τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, αλλά και το νομικό πλαίσιο, τους κινδύνους και τα ηθικά διλήμματα – γιατί η ΤΝ στη δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ταχύτητα, είναι και ευθύνη.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην κριτική προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης:

κατανόηση δυνατοτήτων και περιορισμών,

εξέταση ζητημάτων ηθικής, ασφάλειας και παραπληροφόρησης,

διατήρηση της δημοσιογραφικής ακεραιότητας.

Μετά την ολοκλήρωση, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να ενσωματώνουν υπεύθυνα τα εργαλεία ΤΝ στη δουλειά τους, αναβαθμίζοντας την ποιότητα και το εύρος του παραγόμενου δημοσιογραφικού έργου, με τον άνθρωπο πάντα στο κέντρο της διαδικασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 8 Μαίου και η διάρκειά τους είναι 150 ώρες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: http://future.ionio.gr/jourai/

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν καταξιωμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου, μεταξύ των οποίων: Βασιλόπουλος Βασίλης – Media, Tech and Data Ethicist – DPO, ΕΡΤ, Βραχάτης Αριστείδης – Επίκουρος Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Γεωργίου Γιάννης – προϊστάμενος Διεύθυνσης Έρευνας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Εκμετάλλευσης ΑΠΕ-ΜΠΕ, Καϊμάκη Βάλια – Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παναγόπουλος Ανδρέας – Special Advisor – Digital Media, Alter Ego Media και Τριανταφύλλου Σωτήρης – πρόεδρος, ΠΟΕΣΥ.