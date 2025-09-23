Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με τον Αστέρα (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (24/09, 17:00) τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Το απόγευμα της Τρίτης, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που έχει και αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Τζολάκης, Ρέτσος, Ροντινέι, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Ζέλσον Μαρτίνς και Σιπιόνι. Αντιθέτως, «μέσα» είναι οι Ρούμπεν Βέζο και Γκουστάβο Μάντσα.

Αναλυτικά, η αποστολή: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού

Υπενθυμίζεται πως ο Ολυμπιακός δεν είχε παίξει την πρώτη αγωνιστική της League Phase καθώς ξεκινούσε τις υποχρεώσεις του στο Champions League με αντίπαλο την Πάφο. Οι άλλοι τρεις αντίπαλοί του στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson είναι ο Ηρακλής, η Ελλάς Σύρου και ο Βόλος.