Ρωσία: Πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κτίριο στη Μόσχα – Τουλάχιστον 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
Περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν έως και 200 άτομα - Η πυρκαγιά ξέσπασε σε ημιτελές πολυώροφο κτίριο κατοικιών
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα (28/4) σε υπό κατασκευή κτίριο στο βόρειο τμήμα της Μόσχας, πριν οι πυροσβέστες θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ρωσίας τόνισαν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα ημιτελές πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Αεροπόρτ, και εξαπλώθηκε στον δεύτερο και τον τρίτο όροφο.
Περισσότεροι από 30 άνθρωποι διασώθηκαν από το σημείο, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονταν έως και 200 άτομα.
The death toll from a fire in northern Moscow has risen to five. Nine people are being treated by medics, and 31 have been rescued, the Ministry of Emergency Situations reported.
A fire train has arrived to extinguish a large blaze in northern Moscow; emergency services say… pic.twitter.com/WhS2B2pJUa
— Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 28, 2026
Πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ανυψωτικό εξοπλισμό για να φτάσουν στους επάνω ορόφους, ενώ ομάδες επιχείρησαν μέσα στο γεμάτο καπνούς κτίριο.
Εισαγγελείς δήλωσαν ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία για πιθανές παραβιάσεις κανόνων ασφάλειας για κατασκευές και ανακριτές εργάζονται για να διαπιστωθεί η αιτία της πυρκαγιάς.
- Ρωσία: Πυρκαγιά σε υπό κατασκευή κτίριο στη Μόσχα – Τουλάχιστον 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες
