ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Για εμπρησμό κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορείται ένας 29χρονος πρώην υπάλληλος αποθήκης χάρτου στις ΗΠΑ, η οποία έγινε παρανάλωμα του πυρός τη Μεγάλη Τρίτη και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην αποθήκη χαρτιών υγείας της Kimberly-Clark στο Οντάριο της Καλιφόρνιας και σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική κινητοποιώντας 175 άνδρες με 15 οχήματα.

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό του κτιρίου, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ’ έξω.

ΗΠΑ: Έβαζε φωτιά στα χαρτιά, με αναπτήρα

Η Αστυνομία έφτασε στη σύλληψη του Τσαμέλ Αμπντουλκαρίμ, σε συνέχεια ενός βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να βάζει φωτιά σε στοίβες χαρτιού υγείας μέσα στην αποθήκη, χρησιμοποιώντας έναν αναπτήρα.

Στο ίδιο βίντεο ακούγεται να λέει «το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν να μας πληρώσετε αρκετά για να ζήσουμε. Πάει το απόθεμά σας».

Σύμφωνα με τον οδηγό ανυψωτικού, Αλεχάντρο Μοντέρο, είχε μιλήσει με τον κατηγορούμενο περίπου 15 λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά: «Τον γνώρισα εκείνο το βράδυ. Με βοηθούσε να φορτώσω το τρέιλερ. Δουλεύαμε μαζί για περίπου δύο ώρες πριν το διάλειμμα. Μετά πήγα στο αυτοκίνητό μου και τότε συνέβη το κακό».

Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά την εκκένωση έγινε καταμέτρηση, αλλά αυτός ο άνδρας δεν εντοπίστηκε. «Αρχικά ανησυχήσαμε για εκείνον, αλλά υπάρχει και θυμός. Χάσαμε τη δουλειά μας. Το έκανε σε όλους μας αυτό. Δεν ξέρω τι συνέβαινε με την εταιρεία ή με τον ίδιο. Δεν ήταν προσωρινός όπως εμείς. Δεν ξέρω πόσο πληρωνόταν, αλλά εγώ έβγαζα καλά χρήματα εκεί. Παρ’ όλα αυτά, έχασα τη δουλειά μου».

Ο ύποπτος συνελήφθη και κρατείται

Ο Αμπντουλκαρίμ κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα West Valley χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση. Δεν είναι σαφές αν έχει ομολογήσει ή αν έχει προσλάβει δικηγόρο για να τον εκπροσωπήσει.

Αν και οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πιθανό κίνητρο για την πυρκαγιά. «Έχουμε αναφορές ότι έδωσε κάποιες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι αφορούν», δήλωσε η υπαξιωματικός της Αστυνομίας του Οντάριο, Έμιλι Γουίλιαμς.

Ο ύποπτος εργαζόταν στην εταιρεία NFI Industries, που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο κέντρο διανομής στο Οντάριο για λογαριασμό της Kimberly-Clark, η οποία διαθέτει προϊόντα όπως Huggies, Kleenex, Scott, Kotex και Cottonelle.

Σε ανακοίνωσή της, η Kimberly-Clark ανέφερε ότι το δίκτυο εφοδιαστικής της είναι σχεδιασμένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια σε περιπτώσεις διαταραχών και ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί μέτρα αντιμετώπισης.