Αναστάτωση στο Μανχάταν: Μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη πριν την μεγάλη παρέλαση του Αγίου Πατρικίου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (17.03.2026) στο Μανχάταν, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε ουρανοξύστη σε μικρή απόσταση από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη.

Σε βίντεο φαίνεται πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από την ταράτσα του κτιρίου, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο, κοντά στη διασταύρωση East 43rd Street και Madison Avenue, λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Το κτίριο βρίσκεται μόλις ένα τετράγωνο μακριά από την αφετηρία της διαδρομής της παρέλασης για τον Άγιο Πατρίκιο.

Σειρήνες ηχούν ασταμάτητα, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY).

