Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι δύο τελευταίοι όροφοι μιας πολυκατοικίας στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένους ή θύματα από τη φωτιά.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για πολύ επικίνδυνη φωτιά (4-alarm fire) στο 3485 της Bivona Street, με αναφορές για έκρηξη υγραερίου. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη μεγάλη φωτιά στους δύο τελευταίους ορόφους του 17ώροφου κτιρίου στη Νέα Υόρκη και κατάφεραν να την περιορίσουν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και επεκτάθηκε σε πολλά διαμερίσματα της πολυώροφης πολυκατοικίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

FDNY members are operating at a 4-alarm fire at 3485 Bivonia Street in the Bronx. pic.twitter.com/efYUhnatYq — FDNY (@FDNY) January 24, 2026

Μπρονξ: Ακούγονταν εκρήξεις

Τα αίτια που την προκάλεσαν δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, όπως αναφέρει το ABC News. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στο σημείο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιος ένοικος έχει τραυματιστεί.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο διακρίνονται τεράστιες φλόγες να τυλίγουν τμήμα των τελευταίων ορόφων του κτιρίου, ενώ είναι ορατές οι εκρήξεις μέσα στα διαμερίσματα.