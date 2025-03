Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη αναζητά έναν άνδρα που κατηγορείται ότι πυρπόλησε 45χρονο κοντά στην Times Square νωρίς το πρωί της Κυριακής (16/3). Το θύμα υπέστη εγκαύματα στο πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος και τα χέρια του.

Η αστυνομία έλαβε κλήση γύρω στις 3.55 π.μ. για ένα άτομο που καιγόταν στην 41 Street και 7th Avenue, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Τρομακτικές εικόνες και βίντεο δείχνουν τον 45χρονο να βρίσκεται στο ασθενοφόρο και να του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Σε άλλα πλάνα είναι τυλιγμένος με μια μπλε κουβέρτα και γύρω του πυροσβέστες.

45-year-old man set on fire early Sunday morning in Time Square leaving him horribly burned.

NYPD is still looking for the perpetrator. pic.twitter.com/hQs9wS9wm5

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 16, 2025