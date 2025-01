Φωτιά δίπλα σε επιβάτη του μετρό της Νέας Υόρκης, έβαλε ένας άντρας σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του συρμού.

Ο δράστης, που φορά μαύρο σκούφο και μάσκα, διακρίνεται αρχικά να στέκεται επάνω από τον συνεπιβάτη του, ο οποίος να σημειωθεί πως κοιμόταν. Λίγα λεπτά μετά, βάζει φωτιά σε μια σακούλα σκουπιδιών που βρισκόταν δίπλα στον κοιμισμένο επιβάτη.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία πρόκειται για έναν κατά συρροήν εμπρηστή.

Όπως έγινε γνωστό, πριν το περιστατικό στο Μετρό, ο δράστης, νωρίτερα την ίδια ημέρα, είχε βάλει φωτιά σε σταθμευμένο όχημα της Αστυνομίας κοντά στο Δημαρχείο της πόλης.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, ο εμπρηστής έβαλε φωτιά σε άλλο άδειο όχημα, σύμφωνα με την Αστυνομία. Και τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Στον τρίτο εμπρησμό του, ο δράστης έβαλε φωτιά σε ένα χάρτινο ποτήρι και το πέταξε σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Ο εμπρηστής στη συνέχεια ξαναχτύπησε, πυρπολώντας τη σακούλα σκουπιδιών δίπλα από τον κοιμισμένο επιβάτη του Μετρό.

Το ανατριχιαστικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης δείχνει τον εμπρηστή να παραμονεύει πάνω από τον επιβάτη.

Καθώς η φωτιά δυναμώνει, εκείνος βγαίνει από τον συρμό σαν να μην συνέβη τίποτα.

Δείτε το βίντεο:

🚨Arson Rampage on NYC Subway

In the early hours of January 10, 2025, a lone arsonist wreaked havoc in New York City, targeting vehicles and subway stations. Starting at 2:20 AM with an NYPD emergency vehicle at 254 Broadway, he then hit an unoccupied car at 14 Murray Street at… pic.twitter.com/DAydODyGmA

— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) January 15, 2025