Ακόμη μία βίαιη νύχτα εκτυλίχθηκε στο μετρό της Νέας Υόρκης, λίγα 24ωρα μετά την φρικτή δολοφονία γυναίκας μέσα σε βαγόνι του συρμού.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εχθές το βράδυ (24/12) άντρας μαχαίρωσε δύο άτομα στον σταθμό Grand Central-42nd Street.

Ο δράστης μαχαίρωσε πρώτα έναν 42χρονο άνδρα στον αριστερό καρπό, αφού οι δύο τους διαπληκτίστηκαν στις σκάλες της νότιας εισόδου του σταθμού Midtown γύρω στις 22:15.

Breakingnews.

Two people stabbed at Grand Central Station in NYC.

One victim is an employee at the Roosevelt Hotel. She was stabbed in the neck and was taken to the hospital. pic.twitter.com/q5bcyHHc4f

— Kash Pramod Patel FBI Director ( Parody ) 🇺🇲 (@KashpatelCIA) December 25, 2024