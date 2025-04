Θετική για τη δυνατότητα απέλασης του παλαιστίνιου ακτιβιστή και φοιτητή στο πανεπιστήμιο Κολούμπια στις ΗΠΑ, Μαχμούντ Χαλίλ, ήταν τελικά η απόφαση δικαστή για θέματα μετανάστευσης στη Λουιζιάνα, η οποία είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ενόψει της ακρόασης της Παρασκευής.

Η Τζέιμι Κόμανς έκρινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να απελάσει τον Μαχμούντ Χαλίλ, αν και οι δικηγόροι του θα συνεχίσουν τον αγώνα τους στη Λουιζιάνα και το Νιου Τζέρσεϊ, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας τους στοχοποιήθηκε.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, τα συνταγματικά ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης πιθανότατα θα τύχουν πληρέστερης ακρόασης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ από ό,τι στη Λουιζιάνα.

Προς το παρόν, η απόφαση της δικαστού επιβεβαιώνει την εξουσία που διεκδικεί ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να στοχοποιεί οποιονδήποτε μη πολίτη για απέλαση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Associated Press, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπέβαλε στο δικαστήριο της Λουιζιάνα ένα σύντομο υπόμνημα, υπογεγραμμένο από τον Μάρκο Ρούμπιο, επικαλούμενη την εξουσία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να απελαύνει μη Αμερικανούς υπηκόους των οποίων η παρουσία στη χώρα βλάπτει τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Το υπουργείο εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να προσκομίσει σαφή και πειστικά στοιχεία», δήλωσε η δικαστής προς το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας.

Ωστόσο το δισέλιδο υπόμνημα, που περιήλθε στην κατοχή του Associated Press, δεν καταγγέλλει οποιαδήποτε εγκληματική συμπεριφορά του Χαλίλ, νόμιμου μόνιμου κατοίκου των ΗΠΑ και μεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος χρημάτισε εκπρόσωπος των ακτιβιστών της πανεπιστημιούπολης πέρυσι κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδηλώσεων κατά της μεταχείρισης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ και του πολέμου στη Γάζα.

Ο Μαχμούντ Χαλίλ ηγήθηκε φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια πέρυσι και ο Μάρκο Ρούμπιο επικαλέστηκε έναν σπάνια αναφερόμενο νόμο δηλώνοντας ότι η παρουσία του Χαλίλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έβλαπτε το συμφέρον της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής να σταματήσει ο αντισημιτισμός.

Η δικαστής Κόμανς έκρινε ότι στο υπόμνημα που υπέγραφε ο Ρούμπιο τα στοιχεία που παρατίθενται τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό. Ο Χαλίλ, από την πλευρά του, ο οποίος ήταν σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αντέδρασε έντονα.

«Θα ήθελα να παραθέσω αυτό που είπατε την προηγούμενη φορά, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό γι’ αυτό το δικαστήριο από τα δικαιώματα για δίκαιη διαδικασία και θεμελιώδη δικαιοσύνη», είπε. «Σαφώς, απ’ αυτό που είδαμε σήμερα, καμία από αυτές τις αρχές δεν ήταν παρούσα σήμερα ή σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ με έστειλε σε αυτό το δικαστήριο, 1.000 μίλια μακριά από την οικογένειά μου».

Mahmoud Khalil is being deprived of his constitutional rights and deported because he had the temerity to speak out about the killing field Trump & Bibi are going to turn into a resort.

If Democrats, law firms & courts can’t stand up for Mahmoud, they, most assuredly, are next. pic.twitter.com/C80EBvqIve

— Jim Stewartson, Antifascist 🇨🇦🇺🇦🏴‍☠️🇺🇸 (@jimstewartson) April 11, 2025