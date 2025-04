Επιδρομή αρουραίων στο Μπέρμιγχαμ εν μέσω απεργίας που θάβει την πόλη κάτω από τόνους σκουπιδιών

Ποντίκια και αρουραίοι έχουν κατακλύσει κάθε γωνιά του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, όπου οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα της πόλης απεργούν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν συσσωρευτεί τόνοι σκουπιδιών στην πόλη, με τους κατοίκους να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία.

Ο Δήμος του Μπέρμιγχαμ βρίσκεται σε διαμάχη με το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζομένους στην καθαριότητα. Οι εργαζόμενοι έχουν μπλοκάρει τα απορριμματοφόρα από το να βγουν από το αμαξοστάσιο για να κάνουν τις συλλογές από τις 11 Μαρτίου.

Η περιοχή Small Heath, περιοχή μετατράπηκε σε «λεωφόρο των αρουραίων» και οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με αποκρουστικές εικόνες και ζητήματα που απειλούν την υγεία τους.

Ανταποκρίτρια του Sky News συνάντησε κατοίκους του Μπέρμιγχαμ που βιώνουν αυτή την έκρυθμη πραγματικότητα εν μέσω της απεργίας.

«Έχω δει πολλούς αρουραίους εδώ. Ο κόσμος περπατάει εδώ και πετάει τις σακούλες του από πάνω και εγώ πρέπει να ζω δίπλα σε αυτό» είπε ένας άνδρας που ζει εκεί, στη δημοσιογράφο.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι κάτοικοι ζητούν κυβερνητική παρέμβαση. «Αυτή η απεργία πρέπει να τελειώσει σύντομα. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει. Αυτός είναι ο χώρος εργασίας μου, δεν μου αρέσει να τους κοιτάζω, είναι απαίσιο. Θα ουρούν σε όλη την αυλή και σκέφτομαι συνέχεια τις ασθένειες που θα μπορούσαν να μεταδώσουν», λένε μεταξύ άλλων, άνθρωποι που ζουν εκεί.

Την ώρα που οι δρόμοι γεμίζουν με σκουπίδια τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως αποφάγια, οι αρουραίοι συρρέουν και πολλαπλασιάζονται. Ένα ζευγάρι αρουραίων μπορεί να κάνει 200 μωρά. «Ακόμα και όταν καθαριστεί αυτό το χάλι, θα τριγυρνούν εδώ γύρω, καθώς θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν τροφή εδώ» αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ κήρυξε ως μείζον περιστατικό την κατάσταση, με αναφορές στη διάρκεια της συνεχιζόμενης απεργίας των κάδων. Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Jim McMahon συναντήθηκε με τους επικεφαλής των συμβουλίων την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η απεργία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα «υποστηρίξει τους τοπικούς εταίρους στην ηγεσία της ανάκαμψης» καθώς «εξετάζουν περαιτέρω παρεμβάσεις». Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκαν νέα μέτρα.

Βίντεο από τις σακούλες που έχουν κατακλύσει τους δρόμους, αναρτήθηκαν στα social media.

@Rats4Labour another one bites the dust. If you walk around the streets of Bordesley Green you need to be cautious of the rubbish and dead rats on the pavement, council are collecting neither. pic.twitter.com/4LEzfF3N3J

— . (@BrummieGerryM) April 3, 2025