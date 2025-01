Σε φιάσκο εξελίχθηκε η απόπειρα δύο ατόμων να βάλουν φωτιά σε ένα κατάστημα φαστ φουντ στη Μελβούρνη. Η αστυνομία στην Αυστραλία, μάλιστα, έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο που καταγράφει την απίστευτη γκάφα τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτώρια, η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για φωτιά σε κατάστημα στις 02:40 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων. Νωρίτερα, δύο άτομα είχαν φτάσει με αυτοκίνητο και είχαν ρίξει εύφλεκτο υγρό στην πρόσοψη του καταστήματος, επιχειρώντας να το κάψουν.

Ωστόσο, ο ένας εμπρηστής είδε το παντελόνι του να τυλίγεται στις φλόγες, με αποτέλεσμα, πανικόβλητος, να γδυθεί και να τραπεί σε φυγή.

Στο υλικό από την κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας από τους εμπρηστές να πλησιάζει την είσοδο του καταστήματος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, κάνει πίσω καθώς το παντελόνι του έχει πάρει φωτιά. Στη συνέχεια αρχίζουν να τρέχουν γύρω από τον χώρο, μέχρι που σταματούν και προσπαθούν να σβήσουν τα ρούχα που καίγονται. Τελικά, βγάζει το παντελόνι του και απομακρύνεται γυμνός από τη μέση και κάτω.

Police have released CCTV as part of their investigation into a suspicious fire at a Doncaster East fast-food outlet on Christmas morning.

Emergency services were called to a fire at a group of shops off Doncaster Road about 2.40am on 25 December 2024. pic.twitter.com/GVMFaXjCdV

— Victoria Police (@VictoriaPolice) January 8, 2025