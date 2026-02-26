Κρήτη: Καρέ – καρέ η πρόσκρουση ΙΧ σε βιτρίνα μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο [βίντεο σοκ]
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε σκόπιμα με το όχημά του προς την πρόσοψη του καταστήματος, αφού προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ένταση.
Βίντεο σοκ καταγράφει την στιγμή που ο 47χρονος οδηγός πέφτει με το αυτοκίνητό στη βιτρίνα καταστήματος στη Λ. Καλοκαιρινού.
Σύμφωνα με το βίντεο που έχει στη διάθεσή του το patris.gr, φαίνεται πως δευτερόλεπτα πριν υπήρχαν άνθρωποι πάνω στο πεζοδρόμιο.
Όπως φαίνεται από τις εικόνες που αποτυπώνονται στο βίντεο κλειστού κυκλώματος, δύο άνθρωποι έχουν σταθμεύσει με μηχανάκια έξω από το κατάστημα, με το ένα μάλιστα να έχει και παιδικά μπαλόνια.
Οι άνθρωποι μόλις είχαν προλάβει να μπουν μέσα στο κατάστημα όταν ο οδηγός του άσπρου αυτοκινήτου πάτησε γκάζι και αφού παρέσυρε το ένα μηχανάκι «καρφώθηκε» στη βιτρίνα του καταστήματος.
Τι κρύβεται πίσω από το τροχαίο
Όλα ξεκίνησαν όταν ο 47χρονος οδηγός του οχήματος επισκέφθηκε το μίνι μάρκετ με επιθετικό τρόπο αρχικά ζητώντας σάντουιτς ωστόσο είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά η οποία κατέληξε στο να χτυπήσει στο χέρι την ιδιοκτήτρια.
Αφού τον απομάκρυναν από το κατάστημα, εκείνος μπήκε στο αμάξι του, έκανε αναστροφή και …έπεσε με φόρα στην πρόσοψη της επιχείρησης!
Όπως φαίνεται από την σφοδρή πρόσκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα και φυσικά στην επιχείρηση.
Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοχή του πρωταγωνιστή του περιστατικού, ο οποίος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση ΚΟΚ, βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια ενώ διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
