Δυο πρόσωπα αναζητούνται στην Αυστραλία για εμπρησμό σε συναγωγή της Μελβούρνης πριν από το ξημέρωμα σήμερα (τοπική ώρα), ανακοίνωσε η αστυνομία, ενέργεια που καταδίκασε αμέσως ο πρωθυπουργός του κράτους της Ωκεανίας, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δεν προκάλεσε κανέναν τραυματισμό.

Η πυρκαγιά, για την οποία διενεργείται έρευνα, εκδηλώθηκε στις 04:10 (τοπική ώρα· 19:10 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας) στη συναγωγή Αντάς Ισραέλ, σε νοτιοανατολικό προάστιο της Μελβούρνης, ανέφεραν οι υπηρεσίες επιβολής της τάξης.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Australian police said it believed a fire at a synagogue in Melbourne was deliberately lit by two possible perpetrators wearing masks, injuring one person and significantly damaging the building https://t.co/s2ZVdZnuov

— Reuters (@Reuters) December 6, 2024