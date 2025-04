Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι διεξήγαγαν βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα την «καταστροφή» του «πετρελαϊκού λιμανιού Ρας Iσα», που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, εναντίον των οποίων η Ουάσιγκτον πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις της — είναι σχεδόν καθημερινές τον τελευταίο μήνα (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, στις φλόγες έχουν παραδοθεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Ρας Ισα των Χούθι από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς).

«Σκοπός των βομβαρδισμών αυτών ήταν να φθαρεί η οικονομική πηγή ισχύος των Χούθι», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») σ’ ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X.

The criminal Trump regime intentionally carried out airstrikes on the civilian Ras Isa port in Yemen slaughtering at least 17 workers and port staff, with dozens more badly injured.

The US regime is just as evil and murderous as its Zionist allies. pic.twitter.com/dbjFAtqbbB

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) April 17, 2025