Ενας άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον έξι άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα στο Ταλαχάσι, ενώ ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου TMH (Tallahassee Memorial HealthCare) ενημέρωσε πως διακομίστηκαν έξι τραυματίες από το πανεπιστήμιο, διευκρινίζοντας ότι ένας εξ αυτών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών που μεταδίδει η εφημερίδα Tallahassee Democrat, ακούστηκαν περίπου δέκα πυροβολισμοί.

Αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν ύποπτο, ενώ ερευνούν τις εγκαταστάσεις για τυχόν άλλους ένοπλους.

«Είναι κρίμα… είναι φρικτό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, γνωστοποιώντας πως είχε ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Φλόριντας.

Από την πρώτη στιγμή το πανεπιστήμιο ενεργοποίησε το σύστημα ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας οδηγίες στους φοιτητές και το προσωπικό να κλειδώνουν τις πόρτες, να μένουν μακριά από τα παράθυρα και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.

Οι φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό κλήθηκαν να φύγουν από το σημείο. Περισσότεροι από 42.000 φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα στην κεντρική πανεπιστημιούπολη.

Πολλά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μαθητές να εκκενώνουν τις τάξεις μετά την ανακοίνωση του lockdown και ένα ακόμη καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί απομακρύνουν κάποιον έξω από τη Βιβλιοθήκη Strozier ενώ άλλοι τρέχουν.

I am a current student at Florida State University. This is the video I took while being escorted out by police. I was in class when the shooting started, in the building next to where the sh**ters were. pic.twitter.com/TfuRbp2301

— Holden Mamula (@ignqiny) April 17, 2025