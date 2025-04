Μία από τις πιο αιματηρές στιγμές του πολέμου μέσα στο 2025 έζησε προ τεσσάρων ημερών η Ουκρανία, καθώς ρωσικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στο Σούμι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 34 αμάχους και τραυμάτισαν άλλους 117, κατά το Κίεβο.

Η Ρωσία πραγματοποίησε επίθεση με δύο βαλλιστικούς πυραύλους Ισκαντέρ-M σε χώρο συγκέντρωσης της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας στις 13 Απριλίου, εξολοθρεύοντας πάνω από 60 μέλη του ουκρανικού στρατού, υποστήριξε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να ασκηθεί «πίεση» στους «δολοφόνους» ώστε να «τεθεί τέλος» στη ρωσική εισβολή στη χώρα του, ενώ ουκρανική αντιπροσωπεία έφτανε στο Παρίσι για να συναντήσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους.

It was a difficult night in Dnipro—a Russian drone strike hit the city. They targeted ordinary residential buildings, ordinary civilian infrastructure. The rubble is still being cleared. Currently, 16 people are in city hospitals; in total, 28 people were injured, including 4… pic.twitter.com/v8tNWP5Lf4

