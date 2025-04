Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα να ασκηθεί «πίεση» στους «δολοφόνους» ώστε να «τεθεί τέλος» στη ρωσική εισβολή στη χώρα του, ενώ ουκρανική αντιπροσωπεία έφθανε στο Παρίσι για να συναντήσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επιθέσεις που εξαπέλυσε η Μόσχα σε πολλά μέρη στην Ουκρανία, σύμφωνα με περιφερειακές αρχές και όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Πρέπει να ασκηθεί πίεση στους (Ρώσους) δολοφόνους προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτόν τον πόλεμο κα να διασφαλιστεί μία βιώσιμη ειρήνη», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι για τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις:

It was a difficult night in Dnipro—a Russian drone strike hit the city. They targeted ordinary residential buildings, ordinary civilian infrastructure. The rubble is still being cleared. Currently, 16 people are in city hospitals; in total, 28 people were injured, including 4… pic.twitter.com/v8tNWP5Lf4

