Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.
Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Live News για την πατροκτονία στη Λέρο. Tο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Live News απεικονίζει ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από ένα χρόνο, μεταξύ του 50χρονου θύματος και του γιου του, στο συνεργείο, όπου έλαβε χώρα το σοκαριστικό έγκλημα.Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.
«Περίμενα ότι κάτι θα συμβεί»
Μιλώντας αποκλειστικά στο Live News ο κος Δημήτρης, πατέρας του 50χρονου θύματος και παππούς του νεαρού πατροκτόνου, ανέφερε και πως οι δύο άντρες ήταν νευρικοί, ενώ για τον εγγονό του ανέφερε πως παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά από νεαρή ηλικία.«Ήτανε σκληρός, νευρικός ο εγγονός μου. Δεν άκουγε, δημιουργούσε προβλήματα από μικρό παιδί. Ο γιος μου, ο συγχωρεμένος, ήταν νευρικός κι αυτός».«Έχω ακούσει ότι τον χτύπαγε. Όχι ότι τον χτύπαγε σκληρά. Το έστελνε να πάει να πάρει ένα ανταλλακτικό για να κάνει καμιά βόλτα και γύρναγε μετά από τρεις ώρες. Ο εγγονός μου είχε πιάσει τσιγάρο μικρός. Εγώ είχα να πάω τριάμισι χρόνια στη Λέρο, γιατί είχα τη μητέρα μου εδώ και μετά πήγα στη Λέρο, κι είδα τον εγγονό μου με τσιγάρο. Έβγαζε στο Facebook για ‘Κελί 33’, για μαριχουάνες…».
Ο ίδιος ανέφερε πως ο εγγονός του ακολουθούσε τα χνάρια του πατέρα του, αναφερόμενος στο συνεργείο αυτοκινήτων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, περίμενε να συμβεί κάτι κακό, ωστόσο δεν πίστευε ότι θα έφτανε μέχρι τη δολοφονία.«Περίμενα ότι θα γίνει κάτι. Είπα στον γιο μου ‘γιατί καπνίζει το παιδί; Δεν τους μιλάς;’. “Τι να του κάνω, αφού του μιλάω και δεν καταλαβαίνει; Το πάμε με τον καλό τρόπο, το πάμε με τον κακό τρόπο, δεν μ’ ακούει. Μόλις βρει ευκαιρία παίρνει το μηχανάκι να φύγει”», είπε.
