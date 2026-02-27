Λέρος: «Βοήθεια, φωνάξτε ασθενοφόρο» – Το χρονικό της δολοφονίας και οι συχνοί καβγάδες πατέρα και γιου
Πριν από μερικά χρόνια είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ πατέρα και γιου στη Λέρο, κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.
Θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του φέρεται να ήταν ο συλληφθείς για την δολοφονία στην Λέρο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές στους αστυνομικούς ότι οι καβγάδες και τα επεισόδια μεταξύ πατέρα και γιου, δράστη και θύματος ήταν συχνοί.
Μάλιστα, το 2022, είχε σημειωθεί ένα σοβαρό περιστατικό κατά το οποίο το θύμα είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είχε καταγγελθεί, το θύμα είχε πετάξει στον γιο του ένα αιχμηρό αντικείμενο και συγκεκριμένα κοπίδι, τραυματίζοντάς τον. Στη συνέχεια και ενώ ο γιος του βρισκόταν πεσμένος στο πάτωμα του σπιτιού, τον τράβηξε από τα χέρια, χτυπώντας τον ταυτόχρονα με γροθιές στο μπράτσο και τον έβγαλε εκτός σπιτιού προκειμένου να τον βοηθήσει στη δουλειά.
Το θύμα τότε είχε συλληφθεί και είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Το χρονικό της δολοφονίας
Το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, λίγο μετά τις 19:30 ενημερώθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Λέρου από το νοσοκομείο, ότι ο 50χρονος είναι βαριά χτυπημένος στο κεφάλι και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να τους ενημερώνουν για τον θάνατό του και ότι τον παρέλαβαν με ασθενοφόρο από το συνεργείο του.
Στο συνεργείο εκείνη τη στιγμή φέρεται να βρίσκονταν ο γιος του θύματος και δύο ακόμη άτομα, που ήταν υπάλληλοι του συνεργείου.
Οι υπάλληλοι του συνεργείου, φέρεται να κατέθεσαν στους αστυνομικούς ότι την στιγμή που οι τρεις τους βρίσκονταν στο φούρνο του συνεργείου και έτριβαν ένα όχημα κάποια στιγμή ο γιος του θύματος βγήκε από το συγκεκριμένο χώρο και επέστρεψε φωνάζοντας «βοήθεια φωνάξτε ασθενοφόρο έχει χτυπήσει ο πατέρας μου».
Στη συνέχεια, ο συλληφθείς, φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι είχε έναν διαπληκτισμό με τον πατέρα του, του πέταξε ένα αντικείμενο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στο κεφάλι.
